Украина на пороге серьезных изменений: астролог предупредила о новой эре в мире и назвала дату

Астролог предупредила о новой эре в мире и назвала дату/ aurveda.ru, Reuters

В мире в ближайшее время ожидаются серьезные изменения. Сейчас Украина, как и весь мир, стоит на пороге новой эры, и эта эра начнется в марте 2023 года.

Такой прогноз сделала астролог Ольга Медвецкая в Instagram. По ее словам, в тот знаковый период для мира могут быть созданы новые межгосударственные объединения, которые будут характеризоваться демократическими принципами.

"Мы возлагаем такие большие надежды на решение о дальнейшем включении Украины в состав якобы надежных и устойчивых международных организаций. Но мое мнение таково – не следует питать завышенные ожидания и иллюзии на этот счет. Не в том смысле, что нас туда не возьмут или будет не так хорошо, как нам хочется. Дело в том, что мы сейчас стоим на пороге новой эры. Начало состоится в марте 2023 года", – отметила она.

Она подчеркнула, что когда наступит новая эра и будут созданы новые межгосударственные организации, то Украина будет двигаться в их сторону. При этом, по словам астролога, большой вопрос, долго ли еще будут существовать те организации, которые работают сейчас.

"По крайней мере, чтобы продолжать свою работу, они должны изменить свою структурную организацию и принципы. Потому что слишком закоренелыми они стали", – отметила Медвецкая.

Астролог объясняет, что каждая планета или светило находятся в каждом знаке зодиака определенное количество времени. Самая медленная планета – Плутон. Он находится в разных знаках от 12 до 32 лет, и из-за такой своей медлительности его влияние на всё человечество является более значимым и глобальным.

"И 23 марта 2023 года он перейдет в знак Водолея, в котором пробудет ближайшие 20 лет. Знак Водолея символизирует революции, демократичность, братство, сотрудничества. А Плутон – планета разрушения ради полной трансформации. Его кредо "изменись, или отомри", – говорит астролог.

Напомним, астролог Анна Ефремова дала обнадеживающий прогноз относительно дальнейших событий в войне в Украине. Она прогнозирует, что переговорный процесс может состояться в июле этого года, а в сентябре наше государство ждут значимые изменения.

Ранее астролог Ангелина Вакулина отметила, что война в Украине будет идти весь 2022 год. Она прогнозирует, что многие города Украины ждет тяжелая судьба.

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