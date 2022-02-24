Украина использовала Байрактары на Черноморском направлении - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил со сводкой на 14:00, 24 февраля. Украинские военные использовали Байрактары на Черноморском направлении.

"С 5:00 24 февраля Вооруженные силы Украины ведут ожесточенные бои по направлению выдвижения противника. В Черноморской оперативной зоне ВСУ используют беспилотные летающие аппараты "Байрактар". В направлении Рудня (Беларусь), Выступовичи (Украина), противник пытался пересечь границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники. В результате боя враг потерпел траты. Было уничтожено 5 БТРов и автомобилей. Остановлено наступление танков в районе Путивля. Над Вышгородом сбит вертолет К-52", - заявил Резников.

Также министр отметил, что за города Геническ, Скадовск, Чаплинка продолжаются бои.

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