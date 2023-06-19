Уходят чтобы вернуться: какие знаки зодиака дружат со своими бывшими

Для многих общение с экс-партнером подобно прогулке по минному полю. Но эти знаки зодиака знают секрет крепкой дружбы.

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Дружба с бывшими по знаку зодиака / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Искусство расстаться с тем, кто еще вчера был тебе дороже всех, а сегодня стал совершенно чужим, доступно далеко не каждому. В вопросах любви астрологи предлагают положиться на созвездия-покровителей, ведь верят, что даже отношения с эксами можно спрогнозировать.

Фразу "Давай останемся друзьями" произносил практически каждый, но воплотить ее в жизнь удается не всем. Главред расскажет, какие знаки зодиака дружат с бывшими партнерами, и как им это удается.

Близнецы славятся своей способностью найти общий язык с кем-угодно. Если, конечно, сами этого захотят. С партнерами они, как правило, расстаются до того момента, когда отношения начинают перерастать в болезненную драму, которая преследует долгие годы, и не имеет выхода. Представители этого знака зодиака действительно способны дружить с бывшими возлюбленными, которые для них становятся полезными связями в этом страшном мире.

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Мир, равновесие и взаимное уважение - то, к чем Весы стремятся в любых отношениях. Это касается и рабочих моментов, и дружбы, и, конечно же, любви. Сохранить баланс в мире (а с ним и собственное лицо) для этого знака зодиака важнее любых условностей. Поэтому они проявляют инициативу и сами делают первые шаги навстречу дружбе с эксами. Впрочем, если их благородный жест не принимают, Весы вычеркивают этих людей из своей жизни с особой хладнокровностью.

Дружба с бывшими по знаку зодиака / pexels.com

Для Водолея любовь равно дружбе, и наоборот. Поэтому для них там, где заканчивается романтика и влечение, начинается крепкий приятельский союз. Созвездие Водолея делает своих подопечных личностями с прогрессивными взглядами, поэтому динамика межличностных отношений часто может быть непонятной консервативному обществу. Впрочем, для Водолеев это только в радость - лишний раз подчеркнуть, что они выше серой массы. Здорово разделить это чувство с теми, кто тебе близок.

Рыбы верят во вселенский хэппи-энд, доверяют людям без остатка и в каждом видят лишь самое хорошее. Поэтому их истории любви могут длиться годами, и заканчиваются дружбой. Или не заканчиваются. Представители этого знака Зодиака способны строить сложные двусмысленные отношения с теми, кто им дорог, но делают это, по большей части, из-за большой любви, которую не способны отпустить.

Дружба с бывшими по знаку зодиака / pexels.com

Один из самых дружелюбных знаков зодиака - Стрельцы. Каждого своего партнера они любят искренне и честно, поэтому и отношения после разрыва они стараются вести "по-честному". Если расставание прошло на мажорной ноте (а в этом Стрельцы большие специалисты), то они едва ли откажут себе в удовольствии продолжить общение. Человек-то хороший, кто же виноват, что не сложилось?

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