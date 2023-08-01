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Уход за розами в августе: что обязательно нужно сделать в последний месяц лета

Сергей Кущ
1 августа 2023, 14:47 обновлено 1 августа, 14:47
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Следуя простым советам, вы обеспечите здоровье и красоту ваших роз в августе и подготовите их к грядущей зиме.
Что делать с розами в августе
Что делать с розами в августе / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Август - важный месяц для ухода за розами, чтобы они радовали вас своими красочными цветами и ароматом даже в более прохладное время года. Мы подробно расскажем, что делать с розами в августе.

Можно ли сажать розы в конце августа?

Сажать розы в конце августа возможно, но следует учитывать, что в это время молодые растения нуждаются в особенно бережном уходе и защите от заморозков.

Как подготовить розы к зиме?

В августе уже начинают приготовления к зимнему периоду. Убедитесь, что розы получат достаточно питательных веществ перед зимним покоем. Также некоторые сорта можно начинать "укрывать" палым листьям, опилками или хвойными иголками.

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Что делать с розами в августе?

В августе розам требуется достаточное количество влаги. Поливайте растения регулярно и обильно, особенно в период засушливой погоды.

Чтобы розы продолжали цвести, регулярно удаляйте увядшие цветы, чтобы растение не тратило энергию на образование семян.

Важно уделять внимание подкормке роз в августе. Используйте специальные удобрения для роз или органические добавки, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Также обращайте внимание на знаки наличия вредителей или болезней на розах и применяйте соответствующие средства для защиты растений.

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