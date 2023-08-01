Уход за розами в августе: что обязательно нужно сделать в последний месяц лета

Август - важный месяц для ухода за розами, чтобы они радовали вас своими красочными цветами и ароматом даже в более прохладное время года. Мы подробно расскажем, что делать с розами в августе.
Можно ли сажать розы в конце августа?
Сажать розы в конце августа возможно, но следует учитывать, что в это время молодые растения нуждаются в особенно бережном уходе и защите от заморозков.
Как подготовить розы к зиме?
В августе уже начинают приготовления к зимнему периоду. Убедитесь, что розы получат достаточно питательных веществ перед зимним покоем. Также некоторые сорта можно начинать "укрывать" палым листьям, опилками или хвойными иголками.
Что делать с розами в августе?
В августе розам требуется достаточное количество влаги. Поливайте растения регулярно и обильно, особенно в период засушливой погоды.
Чтобы розы продолжали цвести, регулярно удаляйте увядшие цветы, чтобы растение не тратило энергию на образование семян.
Важно уделять внимание подкормке роз в августе. Используйте специальные удобрения для роз или органические добавки, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.
Также обращайте внимание на знаки наличия вредителей или болезней на розах и применяйте соответствующие средства для защиты растений.
Вам может быть интересно: