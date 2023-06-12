Уход за малиной летом: 4 обязательных приема для шикарного урожая

Главред расскажет, как обрезать малину летом после плодоношения и что нужно делать, чтобы кусты хорошо росли.

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Уход за малиной летом / коллаж: Главред, фото: instagram marina_mart_21

Одна из самых популярных, вкусных и любимых большинством ягод - малина. Многие её выращивают самостоятельно или хотели бы это сделать, однако не знают, как правильно её выращивать. Мы расскажем когда нужно обрезать верхушки малины и какой уход ей необходим.

Как правильно ухаживать за малиной летом - 1 правило

Фундаментом и основой ухода за плантацией малины является мульчирование. Этот процесс поможет правильно поливать растение и защищать его от сорняков. Процесс мульчирования также сильно экономит время садовника и его средства.

Самое главное - мульчирование играет одну из самых важных ролей в поливе. Без него вода быстро испаряется и кусты сова требуют полива.

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Как обрезать малину летом после плодоношения - обрезка

Несмотря на распространенный миф, малина не требует обрезки летом. Обрезаются кусты зимой.

После того, как побеги малины дадут плоды летом, зимой их необходимо срезать до высоты двух сантиметров.

Уход за малиной летом - полив

Полив кустов малины летом - одно из главных условий. Делать это нужно путем поливания всей площади участка. Что касается частоты - важно поливать так глубоко, чтобы подземные воды соединились с надземными. Лучше реже, но обильнее. Также важно делать это после шести часов вечера, если день солнечный.

Самый страшный вредитель

Одной из главных задач также является защита растения от так называемого Малинового комарика. Это насекомое откладывает на стеблях личинки, которые выедают стебель изнутри из-за чего побеги ломаются и человек лишается половины урожая. Побитые комаром побеги необходимо вырезать и сжечь.

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