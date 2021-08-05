Всё решит один выстрел: астролог предрек Лукашенко судьбу президента Гаити

Астролог рассказал, начнутся ли вновь в Беларуси протесты / Reuters

Август 2021 года не пройдет спокойно для Беларуси, как и последний месяц лета в прошлом году – спустя год белорусы вновь выйдут на протест. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог считает, что Александру Лукашенко недолго осталось править.

"Во-первых, его уже и Путин попросил отказаться от власти во время их недавнего разговора в Петербурге. Во-вторых, в августе в Беларуси случится восстание – белорусы вновь задумаются об отстранении Лукашенко и выйдут на улицы", – отметил Влад Росс.

В Беларуси, по мнению астролога, могут повториться такие же события, как на Гаити, где был убит президент.

"Лукашенко ждет судьба Чаушеску, и всё решит или один выстрел, или черенок лопаты. Всё то, что недавно происходило на Гаити, где свергли узурпатора, может произойти и в Беларуси. Белорусы – мирный и спокойный народ, но внезапно и у них всё это может случиться", – заверил Росс.

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Кроме того, астролог не исключает переворота в высших кругах белорусской элиты.

"К Лукашенко просто придут и устранят его", – уточнил он.

Вообще, прогноз астролога для Беларуси таков: после ухода от власти в России Владимира Путина Беларусь станет по-настоящему независимым государством, причем входящим в Евросоюз.

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"По моим прогнозам, Беларусь войдёт в ЕС раньше, чем Украина. Ей будет намного легче войти в Евросоюз – её ждёт примерно такой же путь, как прошли Эстония, Латвия и Литва. В Беларуси меньше численность населения, меньше проблем, а потому ЕС не придется выделять каких-то слишком больших сумм денег. Белорусы очень работящие, там много айтишников, там нет системы повсеместных откатов, как в Украине, и теневой экономики. Также в Беларуси нет олигархов – там один олигарх, и если его устранят, то таковых не будет вообще", – рассказал Влад Росс.

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