УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Всё решит один выстрел: астролог предрек Лукашенко судьбу президента Гаити

5 августа 2021, 06:55

Влад Росс рассказал, что ждет Беларусь.

Астролог составил прогноз для Беларуси и Лукашенко
Астролог рассказал, начнутся ли вновь в Беларуси протесты / Reuters

Август 2021 года не пройдет спокойно для Беларуси, как и последний месяц лета в прошлом году – спустя год белорусы вновь выйдут на протест. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог считает, что Александру Лукашенко недолго осталось править.

"Во-первых, его уже и Путин попросил отказаться от власти во время их недавнего разговора в Петербурге. Во-вторых, в августе в Беларуси случится восстание – белорусы вновь задумаются об отстранении Лукашенко и выйдут на улицы", – отметил Влад Росс.

В Беларуси, по мнению астролога, могут повториться такие же события, как на Гаити, где был убит президент.

"Лукашенко ждет судьба Чаушеску, и всё решит или один выстрел, или черенок лопаты. Всё то, что недавно происходило на Гаити, где свергли узурпатора, может произойти и в Беларуси. Белорусы – мирный и спокойный народ, но внезапно и у них всё это может случиться", – заверил Росс.

Реклама

Кроме того, астролог не исключает переворота в высших кругах белорусской элиты.

"К Лукашенко просто придут и устранят его", – уточнил он.

Вообще, прогноз астролога для Беларуси таков: после ухода от власти в России Владимира Путина Беларусь станет по-настоящему независимым государством, причем входящим в Евросоюз.

Читайте такжеРискует повторить судьбу расстрелянного Чаушеску: астролог рассказал, что ждет Лукашенко

"По моим прогнозам, Беларусь войдёт в ЕС раньше, чем Украина. Ей будет намного легче войти в Евросоюз – её ждёт примерно такой же путь, как прошли Эстония, Латвия и Литва. В Беларуси меньше численность населения, меньше проблем, а потому ЕС не придется выделять каких-то слишком больших сумм денег. Белорусы очень работящие, там много айтишников, там нет системы повсеместных откатов, как в Украине, и теневой экономики. Также в Беларуси нет олигархов – там один олигарх, и если его устранят, то таковых не будет вообще", – рассказал Влад Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Евросоюз Беларусь астролог Александр Лукашенко Владимир Путин Влад Росс протесты в Беларуси
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сильная магнитная буря испортит конец недели: как пережитьСильная магнитная буря испортит конец недели: как пережить Бухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущемБухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущем Беременность и сон – к чему снится беременность: толкование по сонникуБеременность и сон – к чему снится беременность: толкование по соннику Шантаж Европы из-за Северного потока-2: хранилища ЕС пустеют, а Газпром снова обрубил поставки газаШантаж Европы из-за Северного потока-2: хранилища ЕС пустеют, а Газпром снова обрубил поставки газа Астролог рассказал, какие города в России и Украине к 2050 году уйдут на дноАстролог рассказал, какие города в России и Украине к 2050 году уйдут на дно

Последние новости

06:55

Всё решит один выстрел: астролог предрек Лукашенко судьбу президента Гаити

06:43

Первая бронза для Украины в гребле: Людмила Лузан героически вырвала медаль на Олимпиаде в Токио

06:29

Попытка сгладить противоречия: о чем говорят кадровые перестановки в Кабмине мнение

06:02

Можно ли есть яйца каждый день: врачи расставили все точки над "i" Видео

05:28

В 1000 раз больше вируса в организме, чем с исходным COVID-19: Дельту сравнили с "лесным пожаром" Видео

Реклама
05:02

Ученые выяснили, почему некоторые люди живут больше ста лет

04:22

Названы шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делать Видео

03:50

Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами

03:10

Приметы на 5 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

02:16

Снег в ноябре и сильные морозы: синоптики дали прогноз на осень Видео

01:37

Найден новый фактор, приводящий к тяжелой форме COVID-19 - ученые

00:50

Повышает риск сердечного приступа на 18%: от какого продукта рекомендуют отказаться медики Видео

00:20

Гороскоп на сегодня 5 августа для всех знаков Зодиака: растраты, неожиданный поворот событий и обман Видео

04 августа, среда
23:52

"Оригинальный" тайник: на Житомирщине вор закопал украденный мотоцикл в землю, копы в шоке

23:20

Must have в столовой: чем будут кормить детей в садиках и школах с 1 сентября

23:12

Бывшего судью-взяточника Чауса отправили под домашний арест

23:09

"Все будет на высшем уровне": полтавский учитель-танцор рассказал о планах на новой должности Видео

22:36

Чистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опасна Видео

22:21

Дольше всех живущие люди в мире едят эти специи каждый день: топ-5 Видео

22:13

Кулеба и Ермак обсудили с советником Трампа войну на Донбассе и партнерство

Реклама
22:09

Обратно в государство: Фирташ потерял свой титаново-магниевый комбинат в Запорожье Видео

21:45

Не сейчас: ВОЗ призывает страны не прививать население "бустерными" дозами вакцин против COVID-19 Видео

21:42

Купаться запрещено: Минздрав перечислил самые опасные пляжи Украины

21:37

Как за 30 секунд очистить решетку гриля: здоровые лайфхаки Видео

21:15

Полиция установила преступника, который расстрелял мужчину в Одессе

20:59

Всему виной голый зад и утка: в Херсонской области мужчина заплатит соседке 5 тыс. грн

20:20

Трагедия на Харьковщине: пропавшую во время вечеринки девушку нашли мертвой

20:18

На Черкасчине ушел с молотка памятник Ленину: сумма лота стала рекордной

19:43

Минздрав назвал "эксклюзивные" симптомы Дельта-штамма Видео

19:40

Попытка взрыва Кабмина: МВД показало видео спецоперации по задержанию военного Видео

19:30

Отвлекающий маневр: почему ветеран АТО пытался взорвать Кабмин мнение

19:18

Очень хотел покончить с собой: в Запорожье мужчина выстрелил в себя и отравился, но выжил

19:06

Военного, который избил танцора Дорофеевой, выгнали из УГО Видео

18:39

Под Хмельницким в пьяном ДТП с участием молоковоза погиб маленький мальчик

18:37

Сильная магнитная буря испортит конец недели: как пережить Видео

18:30

Аномалия в Киеве: посреди лета внезапно расцвели магнолии

17:46

"Бронзовых" украинских синхронисток на Олимпиаде-2020 в Токио представили как российских

17:30

Звездопад Персеиды-2021: когда пик и как загадывать желание

17:12

Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут Видео

17:09

В Харькове на миллионной взятке погорел глава облсовета: САП вручила подозрение

Реклама
17:07

Беременность и сон – к чему снится беременность: толкование по соннику

16:59

Готовимся к худшему: в Украину несется опасная погода из Европы Видео

16:34

Телеканал Плюсплюс празднует 9 лет

16:32

Показал все свои "прелести": в Виннице мужчина снял трусы перед копами Видео

16:15

Михаил Поплавский посвятил мощный клип "Батько" своему отцу и всем отцам Украины Видео актуально

16:05

Скроллите телефон несмотря на усталость: психологи поставили диагноз Видео

15:35

Беленюк расплакался и сделал признание после победы на Олимпиаде-2020 в Токио Видео

15:18

Четвертая медаль за день: Ирина Коляденко выиграла "бронзу" для Украины на Олимпиаде-2020 Видео

15:10

В Украине металлургические компании начали вкладывать в экологические проекты: СМИ назвали суммы

15:09

Инициатор первого митинга на Евромайдане Мустафа Найем получил должность в Кабмине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять