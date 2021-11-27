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Угрозу вторжения России в Украину нельзя считать блефом - НАТО

27 ноября 2021, 23:23

Столтенберг сказал, что союзники ясно дали понять, что любые дальнейшие агрессивные действия будут иметь серьезные последствия.

Столтенберг
Столтенберг высказался о возможном нападении России / УНИАН

Угрозу вторжения России в Украину нельзя считать блефом, но любые дальнейшие агрессивные действия России будут иметь серьезные последствия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы видим, что уже второй раз в этом году Россия массирует тысячи войск на украинской границе. Это включает в себя военную технику, такую как танки, артиллерия и беспилотники, а также наземные войска. Я не могу рассуждать о намерениях России. Но мы видели, что Россия и раньше применяла силу против своих соседей. Поэтому мы не можем считать, что это просто блеф", - заявил Столтенберг, сообщает Welt am Sonntag.

По его словам, Альянс сохраняет бдительность и внимательно следит за ситуацией.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину политически и практически, чтобы страна могла защитить себя от агрессии", - заявил он.

Столтенберг сказал, что союзники ясно дали понять, что любые дальнейшие агрессивные действия будут иметь серьезные последствия.

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"Я призываю Россию к снижению напряженности и деэскалации. В то же время мы по-прежнему открыты для диалога с Россией. Когда напряженность высока, диалог становится еще более важным", - подчеркнул генсек НАТО.

Война России и Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее сообщали о стягивании Россией войск к границам Украины. Данные сведения подкреплялись спутниковыми снимками передвижения российских вооруженных подразделений.

В Североатлантическом альянсе зафиксировали чрезмерное скопление войск России у украинских границ. При этом в коллективном блоке безопасности Запада считают, что Москва может пойти на военное вторжение в Украину.

Украинский дипломат, посол в Германии Андрей Мельник рассказал, что Киев крайне обеспокоен передислокацией российских войск у границ Украины. По его словам, обстановка напоминает ситуацию 2014 года, когда Россия оккупировала АР Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в якобы планах по освобождению Донбасса военным путем и назвал это "красными линиями" для Москвы. Он сказал, что, дескать, такому сценарию способствуют поставки Киеву оружия со стороны НАТО.

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новости России НАТО военная агрессия РФ Йенс Столтенберг новости Украины
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