Удваивает риск сердечного приступа: названа запрещенная привычка, которая ведет к опасным последствиям

Мы обнаружили связь между недавним употреблением каннабиса и инфарктом миокарда / Pixabay

Миллионы людей не знают о том, что они подвержены риску сердечного приступа из-за основных заболеваний, включая высокое кровяное давление и диабет.

Сердечные приступы можно разделить на разные типы, однако основной особенностью этого состояния является закупорка одной или нескольких артерий, что может привести к серьезному повреждению сердечной мышцы.

Одно исследование выявило привычку, которая может удвоить риск острого инцидента, пишет Express.co.uk.

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Новое исследование, изучающее связь между употреблением каннабиса и сердечными приступами, показало, что у взрослых моложе 45 лет вероятность сердечного приступа в два раза выше.

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Доктор Карим Ладха, ученый-клиницист из Unity Health Toronto, сказал: "В связи с недавней легализацией и декриминализацией употребление каннабиса среди молодых людей в Северной Америке увеличивается, и мы не полностью знаем его влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Мы обнаружили связь между недавним употреблением каннабиса и инфарктом миокарда, которая сохранялась во множестве надежных анализов чувствительности. Кроме того, эта связь была последовательной для различных форм потребления каннабиса, включая курение, испарение и другие методы, такие как употребление в пищу.

"Это говорит о том, что в этом отношении нет более безопасного способа потребления, чем другой".

В своем исследовании исследователи использовали данные опроса, проведенного Центрами США по контролю и профилактике заболеваний.

В анализе участвовали 33000 взрослых, 17 процентов из которых сообщили об употреблении каннабиса за последние 30 дней.

Случаи сердечного приступа были зарегистрированы у 1,3 процента потребителей каннабиса и 0,8 процента тех, кто не употреблял марихуану.

"Молодым людям важно осознавать риски, связанные с употреблением каннабиса, особенно в нынешних условиях, когда мы подвергаемся огромному количеству дезинформации и рекомендаций в отношении здоровья, не основанных на доказательствах".

Недавние данные показали, что количество случаев сердечных приступов увеличилось в период с 2012 по 2016 год после десятилетий спада.

Исследователи полагают, что эта тенденция, вероятно, была вызвана чувствительными инструментами, способными улавливать менее серьезные инциденты в большем количестве.

Однако также считается, что повышенный уровень ожирения и диабета может способствовать увеличению частоты сердечных приступов.

Исследователи из Оксфордского университета заявили: "Необходим постоянный мониторинг тенденций и стратегии профилактики ишемической болезни сердца.

"Рост количества госпитализаций среди более молодых женщин и мужчин имеет последствия для врачей и политиков. Руководства по первичной профилактике и кампании по информированию общественности должны продолжать включать в себя сообщение о том, что ишемическая болезнь сердца - это не только болезнь пожилых людей".

"Влияние увеличения распространенности диабета и ожирения было постулировано как причина неблагоприятных тенденций в более молодых возрастных группах".