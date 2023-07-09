Удивительный тест на внимательность: нужно за 15 секунд найти число 28

С картинкой-головоломкой справятся лишь самые внимательные люди с удивительными возможностями.

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Нужно найти число 28 за 15 секунд / Коллаж: Главред, фото: fresherslive

Головоломки являются отличным вариантом для тренировки нашего мозга. Иногда он настолько загружен повседневными делами, что жизнь превращается в день сурка, во время которого пропадает возможность мыслить неординарно.

С помощью головоломок вы можете раскрыть свои способности и начать воспринимать вещи иначе. У вас появится возможность обращать внимание на мелочи и замечать то, что ранее даже не бросалось вам в глаза.

Мы предлагаем вам разобраться с одной такой задачкой. Вам нужно максимально сосредоточиться, ведь у вас будет ограниченное время для выполнения задания. Всего за 15 секунд вам нужно найти число 28, спрятанное между другими числами.

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Стоит отметить, что с этой задачкой смогут справиться лишь люди с невероятным вниманием.

Нужно найти число 28 за 15 секунд / фото: fresherslive

Где спряталось число 28

Если у вас не получилось найти число 28 за 15 секунд - не беда. Попробуйте снова, только не ограничивайте себя во времени.

Если эти предметы спрятаны настолько хорошо, что вам сложно справиться с этой головоломкой, то мы сейчас вам раскроем все ответы и покажем, где же скрываются эти предметы.

Нужно найти число 28 за 15 секунд / фото: fresherslive

Напомним, мы предлагали вам головоломку со странными знаками. Всего за 30 секунд вам нужно понять, что значат эти знаки. Мы дадим вам подсказку, бабушки точно знаю, что это какая-то определенная схема.

Ранее мы предлагали вам справиться с очень сложной головоломкой. Вам всего за 5 секунд нужно найти зайчика, который спрятался на видном месте. Интересно то, что справиться с оптической иллюзией так быстро может только 1% людей.

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