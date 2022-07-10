Удивительная польза кукурузы: кому она укрепит здоровье, а кому стоит срочно выбросить ее из рациона

Польза и вред кукурузы/ ua.depositphotos.com, 1zoom.ru

Кукуруза – любимый продукт многих из нас. Кроме того, что он очень вкусный, он еще и может принести немалую пользу вашему здоровью, потому что содержит немало витаминов и полезных веществ.

Однако оказывается, что даже такой полезный продукт потреблять на самом деле можно не всем. Есть категории лиц, которым он может навредить, а для некоторых и нести серьезную угрозу их здоровью и жизни.

Итак, давайте разберемся, в чем польза и вред кукурузы.

Польза кукурузы

Кукуруза – это кладезь витаминов и микроэлементов. В ней содержатся:

витамин А,

витамин С,

витамин РР,

медь,

сера,

железо.

Также она содержит фосфор и кальций, которые являются важными и необходимыми для человека, особенно в раннем возрасте, когда ребенок растет, и в период интенсивных физических нагрузок.

Съев кукурузу, вы наполните свой организм также другими необходимыми минералами – магнием, калием, цинком, йодом, марганцем, селеном, фтором.

Вред кукурузы

Кукуруза – достаточно калорийный продукт. Также она имеет довольно большой гликемический индекс: крахмал, который содержится в кукурузе, после потребления трансформируется в конечном счете в сахар. Так, в 100 г кукурузы гликемический индекс составляет 70, что является достаточно высоким показателем. Поэтому, поскольку кукуруза может поднять уровень сахара в крови, ее нужно осторожно есть диабетикам – потреблять разрешается только в небольших количествах.

Также стоит меньше есть кукурузы тем, кто хочет похудеть. В таком случае диетологи советуют потреблять не более 1 кочана в день.

Противопоказаниями для употребления кукурузы также являются:

аллергия на этот продукт,

склонность к образованию тромбов (ведь кукуруза может сделать кровь еще более густой),

заболевания желудочно-кишечного тракта.

Навредить кукуруза может и женщинам, которые кормят грудью. Им педиатры советуют съедать не более 1-2 початков кукурузы в неделю. Если мама будет слишком много есть этого продукта, то у малыша могут появиться колики и метеоризм.

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