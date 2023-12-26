Удивите близких и себя: съедобная свеча из масла на праздничный стол

Главред расскажет об удивительном рецепте необычного блюда на новогодний стол..

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Съедобная свеча из масла на праздничный стол / коллаж: Главред, фото: скриншот

Человек - создание, которое всегда ищет чего-то нового и необычного, благодаря пытливому уму. Так каждая хозяйка, которая готовится принимать гостей за праздничный стол, хочет накрыть его необычно и интересно.

Мы расскажем, что такое съедобная свеча из масла и как ее сделать.

Свеча из сливочного масла - отличная закуска

Такую свечу можно подавать в хлебе или на тарелке с рождественской выпечкой. Это блюдо может стать изюминкой и украшением вашего новогоднего стола.

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Вам понадобятся:

сливочное масло

кулинарная нить или хлопковый шпагат

форма (пластиковый или картонный стакан)

Рецепт свечи из масла

Для начала необходимо растопить около 300 г масла, и пока оно томится - закрепить в форме кулинарную нить или хлопковый шпагат так, как если бы вы делали настоящую свечу. Затем растопленное масло необходимо залить в форму, немного подождать и отправить остывать в холодильник или морозильную камеру на несколько часов.

Когда масло застынет, его необходимо достать аккуратно и слегка прогрев стенки формы. Подавать свечу стоит в хлебе или любой другой вашей любимой выпечке. От фитиля масло будет постепенно таять и его можно будет употребить с хлебом.

Смотрите видео о том, как приготовить и подать свечу из масла:

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