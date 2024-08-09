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Удар РФ по Константиновке и бои на Курщине: есть ли связь между этими событиями

Даяна Швец
9 августа 2024, 17:30
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Россия попала по городе Константиновка, к сожалению, там есть погибшие и раненые. В 3-й штурмовой объяснили, связан ли удар РФ с событиями на Курщине.
Жорин заявил, ударила ли РФ из-за Курской области
Жорин объяснил, ударила ли РФ по супермаркету из-за событий на Курщине / Коллаж Главред, фото: скриншот, t.me/ermaka

Война в Украине длится уже не один день, поэтому пора понять, что для циничных и жестоких ударов по гражданским объектам россиянам не нужны никакие причины.

Такое видение ситуации высказывает майор ВСУ, экс-командир "Азова", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его мнению, нет оснований связывать циничную атаку по супермаркету в Константиновке Донецкой области и события в Курской области.

"На 11-й год войны стоит уже перестать объяснять удары и террористические акты РФ нашими действиями. То есть, удар по Константиновке - это никакой не ответ на (уничтоженную-ред) колонну в Курской области", - отмечает Жорин.

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Майор ВСУ Жорин убежден, что россиянам абсолютно не нужны никакие причины, чтобы нанести ракетный удар по супермаркету, сбросить несколько КАБов на большой город, взорвать ГЭС и тд.

"Наоборот, только максимально агрессивными действиями против РФ мы можем приблизить завершение войны", - уверен заместитель командира 3 ОШБр.

Удар по Константиновке - что известно

Как известно, сегодня, 9 августа РФ ударила по супермаркету в Константиновке. Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии .

Также стало известно количество погибших и раненых в Константиновке - там 50 человек попали под удар. У тех, кто были рядом - контузии. Пожар, который пылал на площади 1 тыс. кв. м, удалось потушить.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на удар по Константиновке. По его словам, продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей.

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