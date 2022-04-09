Удачная стрижка на короткие волосы боб каре с челкой, которая подходит всем женщинам

Эта женская стрижка на короткие волосы хорошо зарекомендовала себя. Боб каре – это классика, она всегда была на вершине модного Олимпа и не собирается покидать свое место в ближайшее время. Своим успехом прическа обязана, прежде всего, ее способности модернизироваться, никогда не утрачивая своей естественной элегантности.

В сезоне весна 2022 особого внимания заслуживает нежная вариация этой стрижки с челкой шторкой, которая идеально подходит для солнечных дней.

Пожалуй, неудивительно, что боб-каре остается огромным трендом, учитывая, что эта стрижка женская была популярной и в прошлом году. Но изменились детали - прическа продолжает совершенствоваться и развиваться, чтобы оставаться интересной и привлекательной.

Сегодня боб-каре стригут так, чтобы немного обрамить щеки и привлечь внимание к глазам. И тут "на сцене" появляется узкая челка под названием Bottleneck – это легкая и небрежная версия челки-шторки, своего рода младшая сестра (переводчится как "узкое место").

Женская стрижка боб каре 2022 / Instagram

Этот тип стрижки не новый. На самом деле боб каре с узкой челкой – это не что иное, как классическое короткое каре, которое дополняет самая обворожительная челка на данный момент.

Суть челки Bottleneck в том, что она короче, чем классическая "шторка", она имеет более длинный центр с прядями, которые заканчиваются на скулах и эффектно обрамляют верхнюю часть лица.

Женская стрижка боб каре 2022 / Instagram

Проще говоря, форма челки сверху узкая, а затем она расширяется, как бутылка - от узкого горлышка с изгибом вниз. Эта челка подходит всем женщинам, независимо от возраста и формы лица. При этом сейчас модно, чтобы волосы были прямыми. Также можете добавить волосам немного текстуры или "порвать" некоторые пряди. В любом случае получается потрясающая короткая стрижка 2022, от которой сложно оторвать взгляд.

Женская стрижка боб каре 2022 / Instagram

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