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Удача в деньгах и воплощение желаний: знаки, которым повезет в полнолуние 16 апреля

11 апреля 2022, 18:25

Три знака зодиака могут рассчитывать на покровительство небесного светила.

полнолуние апрель2022
Гороскоп на апрель 2022 / depositphotos.com/

Полнолуние в апреле 2022 состоится 16 апреля в созвездии Весы. Это весьма неоднозначное время, когда минимальная энергия небесного светила оказывает влияние на все живое. Однако среди знаков зодиака есть три счастливчика, которым в этот день улыбнется удача.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга посчастливится улучшить свое благосостояние, а кто получит долгожданное предложение от любимого человека.

Астрологи выделяют три знака зодиака, которых ждут большие перемены во всех жизненных сферах с началом полнолуния.

Овен

Представителям знака стихии огня выпадет шанс значительно улучшить свою жизнь. Они смогут заручиться поддержкой фортуны во всех начинаниях до конца месяца. Овны смогут по-другому посмотреть на привычные вещи и пересмотреть свои ценности. Чаша весов склонится в сторону семьи. После полнолуние многие почувствуют желание совершенствоваться. Активная жизненная позиция поможет достичь успеха. Эти люди будут четко знать, чего хотят добиться в жизни.

Телец

Апрельское полнолуние принесет Тельцам желание перемен. Переосмыслив жизненные ценности, представители земного знака смогут правильно расставить приоритеты и начать воплощать в жизнь задуманное. Звезды на вашей стороне и любой риск будет оправдан. Одинокие Тельцы смогут встретить того самого человека, а семейные смогут насладиться гармонией и взаимопониманием.

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Рыбы

Полнолуние 16 апреля принесет Рыбам денежную удачу. Вы сможете укрепить свое финансовое положение и создать "подушку безопасности", которая прибавит уверенности в завтрашнем дне. Однако не стоит расслабляться и почивать на лаврах, необходимо довести до конца начатые дела. В соединении Рыб с Юпитером может произойти судьбоносная встреча, которая сулит представителям знака большое счастье.

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