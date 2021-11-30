Удача в делах и необычайное везение: топ-3 знака-счастливчика декабря

Гороскоп на декабрь 2021 / ua.depositphotos.com/

Последний месяц уходящего года энергетически сильный. В декабре нужно подводить итоги, убирать ненужный хлам и готовиться к главному событию – новогодней ночи. Кто из знаков войдет в Новый год 2022 с солидным багажом удачи и везения?

О том, кому из знаков в наступающем году посчастливиться приумножить капиталы и укрепить материальное благосостояние, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра.

Астрологи выделили три знака зодиака, которые смогут поймать удачу за хвост в преддверии новогодних праздников.

Близнецы

В профессиональной деятельности Близнецов ждет весьма интересное время. Вы сможете продемонстрировать свои профессиональные навыки, а ваша сообразительность и воображение позволят найти выход из любой нестандартной ситуации. Вы открыты для новых знаний и успешно применяете полученный опыт на практике. Звезды сулят представителям знака повышение по службе или солидное денежное вознаграждение. В этом месяце появится шанс значительно укрепить финансовое положение, важно вовремя его заметить.

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Рак

В декабре Раки будут брать на себя больше ответственности. Новые задачи и обязательства не будут пугать представителей знака, наоборот, они станут еще одной ступенькой продвижения по карьерной лестнице. Звезды сулят вам успех в денежных делах. Однако ваше желание заработать больше может сыграть плохую шутку. В личной жизни Раков возможны головокружительные перемены – вы можете встретить важного человека или услышать заветное предложение.

Дева

Для Дев первый месяц зимы станет одним из самых ярких периодов года. Представителям знака стоит приготовиться к встрече с судьбой – вашей второй половинкой. Отношения семейных Дев будут гармоничными, ваш союз станет крепче на эмоциональном и духовном уровне. Небольшие затруднения на работе не испугают вас, ваше упорство и трудолюбие поможет достичь нужного результата и добиться желаемого. Такой подход к работе вскоре даст свои плоды – не исключено повышение по службе или ощутимая прибавка к жалованию.

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