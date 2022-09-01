Удача и деньги текут рекой: какие 4 имени несут восхитительный успех каждому

Самые счастливые имена / pixabay

Наше имя - это наша судьба. Как рассказали эзотерики, существуют имена-обереги, о которых мы даже не догадываемся.

Чтобы вас оберегала вселенная всегда, стоит правильно выбирать имя для своего ребенка.

По словам специалистов, одним из самых верных и правильных имен для ребенка, это парное имя с отчеством.

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Например: Виктория Викторовна, Александра Александровна, Евгения Евгеньевна.

Это лучшие имена-обереги, которые существуют для детей и защищает от проблем и бед.

Самые сильные имена-обереги для женщины

Евгения

Дарья

Варвара

Галина

По словам биоэнергетиков, такие имена будут приносить только успех и богатство.

Если в имени есть буквы: с, ш, т, х, к, то такие имена менее счастливы.

Выбор имени в честь близкого человека

Если вы решили назвать ребенка в честь своих родственников, то лучше называть в честь бабушки или прабабушки, но только по маминой линии. Категорически нельзя называть ребенка в честь людей, с которыми у вас конфликты и проблемы.

Самые удачные имена

По словам экспертов, не стоит забывать про имена, которые несут в себе успех.

Святая - Ольга

Жемчужина - Маргарита

Победа - Виктория

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