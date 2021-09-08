Ученые выявили новый фактор тяжелого течения Covid-19

Исследователи использовали данные Medicaid, чтобы выяснить, были ли эти группы более подвержены факторам риска COVID-19. / Daniel Foster / flickr.com/

Расстройство аутического спектра (РАС) - это нарушение развития, связанное с социальными, коммуникативными и поведенческими проблемами.

Это состояние спектра, означающее, что, хотя все люди с аутизмом будут иметь схожие проблемы, в целом их состояние будет влиять на них по-разному. Некоторые люди могут вести довольно независимую жизнь, в то время как другим потребуется пожизненная поддержка специалистов, пишет Express.co.uk.

Новое исследование показало, что взрослые с аутизмом и люди с умственной отсталостью или психическими расстройствами могут подвергаться повышенному риску заражения COVID-19 или более тяжелого заболевания в случае инфицирования.

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В опубликованном SAGE исследовании изучались аутичные взрослые и другие взрослые с умственной отсталостью в возрасте от 20 до 64 лет, и был сделан вывод о том, что они имеют более высокие факторы риска COVID-19.

Ученый-исследователь из Института аутизма и ведущий автор исследования Уитни Шотт объяснила, что: "Результаты показывают, что люди с аутистическим спектром, с ID и с MHC подвергаются более высокому риску заражения COVID-19 и / или более серьезное заболевание, если они заразятся COVID-19 ".

Выводы о сопутствующих заболеваниях совпадают с ранее сообщенными оценками более высокой распространенности сопутствующих заболеваний среди аутичных людей и взрослых с ИН или ЗГК".

Исследователи использовали данные Medicaid, чтобы выяснить, были ли эти группы более подвержены факторам риска COVID-19.

Они отметили, что, хотя изученные данные Medicaid относятся к 2008-2012 гг., Факторы риска, такие как проживание в жилом учреждении, вряд ли со временем уменьшатся.

"Эти группы высокого риска должны быть признаны клиницистами, и этим группам следует уделять приоритетное внимание с точки зрения охвата вакцинацией и обучения", - сказал Шотт.

Кроме того, осознание рисков может помочь в принятии решений по уходу за этими группами населения.

Исследование выявило более высокую распространенность многих конкретных состояний здоровья, не только аутизма, которые могут подвергнуть кого-то риску тяжелого заболевания в результате заражения COVID-19.

Другие переменные, которые могут учитывать заражение вирусом, были приняты во внимание при исследовании риска для людей с интеллектуальными заболеваниями.

Среди них были люди, живущие в районах с дефицитом первичной медико-санитарной помощи; проживание в жилом объекте; регулярно получать услуги на дому от лиц, осуществляющих уход; длительное пребывание в психиатрической больнице или стационаре за последние пять лет; и перенесшие госпитализации, которых можно было избежать.

Исследователи также оценили факторы риска развития тяжелого заболевания от COVID-19.

Исследование также показало, что аутичные взрослые без умственных нарушений имеют более высокий риск наличия основных заболеваний, которые могут вызвать более тяжелое заболевание от COVID-19.

Авторы заявляют, что этот риск должен, таким образом, побуждать разработчиков политики уделять приоритетное внимание аутичным людям и людям с ограниченными интеллектуальными возможностями в программах ревакцинации.

Доктор Линдси Ши, руководитель программы исследования результатов жизненного цикла Института аутизма и соавтор отчета, сказала: "Медицинские работники, политики и защитники прав человека должны знать о более высоких показателях среди аутичных взрослых, взрослых с умственной отсталостью и других людей. взрослые с диагнозом психического здоровья - факторов риска заражения COVID-19 и более тяжелых заболеваний в случае инфицирования ".

Важно активизировать усилия по вакцинации этих уязвимых групп ".

Считается, что надежные поставщики медицинских услуг, у которых уже есть отношения, находятся в лучшем положении, чтобы помочь людям с аутизмом попасть в список ожидания третьей прививки от коронавируса.

Ши сказал, что необходимо приложить усилия для предоставления актуальной информации о безопасных методах, таких как ношение маски для лица, соблюдение физического расстояния и усиление вентиляции.

Доктор Роберт Хендрен, психиатр и директор программы исследований нейроразвития и трансляционных исходов в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, изучил трудности борьбы с аутизмом во время пандемии.

Он сказал: "Иногда людям с РАС трудно носить маски и сохранять социальное дистанцирование, [и они подвергают] себя и других повышенному риску распространения или заражения COVID-19".