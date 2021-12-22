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Ученые выявили неожиданную опасность неправильной ходьбы

22 декабря 2021, 15:49
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В настоящее время ученые разрабатывают методы снижения опасных нагрузок на суставы у пациентов - в том числе и возникающих из-за неправильной ходьбы

Ходьба
Ученые выявили неожиданную опасность неправильной ходьбы / ua.depositphotos.com

Неправильная ходьба с избыточной нагрузкой на бедра и колени может привести к преждевременному развитию остеоартрита — неизлечимого заболевания, которое приводит к хроническим болям и инвалидности. Об этом сообщается в статье ученых из Сиднейского университета, которая была опубликована в специализированном издании Osteoarthritis and Cartilage.

Специалисты проанализировали данные 23 научных исследований, в которых приняли участие более четырех тысяч человек, чтобы выявить связи между различными типами движений суставов, задействованных во время ходьбы, и их связь с прогрессированием остеоартрита. Это и позволило ученым создать подробную модель смещения коленного сустава во время шага. Оказалось, что если колено при ходьбе сдвигается сначала наружу, а потом внутрь, то риск обострения остеоартрита увеличивается вдвое.

В настоящее время ученые разрабатывают методы снижения опасных нагрузок на суставы у пациентов с остеоартритом коленного сустава – для того, чтобы замедлить развитие заболевания.

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здоровье ходьба
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