Ученые выявили неожиданную опасность неправильной ходьбы / ua.depositphotos.com

Неправильная ходьба с избыточной нагрузкой на бедра и колени может привести к преждевременному развитию остеоартрита — неизлечимого заболевания, которое приводит к хроническим болям и инвалидности. Об этом сообщается в статье ученых из Сиднейского университета, которая была опубликована в специализированном издании Osteoarthritis and Cartilage.

Специалисты проанализировали данные 23 научных исследований, в которых приняли участие более четырех тысяч человек, чтобы выявить связи между различными типами движений суставов, задействованных во время ходьбы, и их связь с прогрессированием остеоартрита. Это и позволило ученым создать подробную модель смещения коленного сустава во время шага. Оказалось, что если колено при ходьбе сдвигается сначала наружу, а потом внутрь, то риск обострения остеоартрита увеличивается вдвое.

В настоящее время ученые разрабатывают методы снижения опасных нагрузок на суставы у пациентов с остеоартритом коленного сустава – для того, чтобы замедлить развитие заболевания.

Читайте такжеВрач рассказал, что вызывает одышку при ходьбе

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета

Кардиолог Александр Мясников заявил - когда у человека есть склонность к диабету либо уже наблюдается преддиабетное состояние, то помочь организму может употребление трех напитков.