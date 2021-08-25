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Ученые выяснили, что нужно делать школам, чтобы противостоять коронавирусу

25 августа 2021, 22:11

Чтобы попытаться понять риск передачи COVID-19 в школах, исследователи смоделировали два разных типа вентиляции.

школа, коронавирус
Потолочные вентиляционные отверстия и диффузоры могут еще больше стимулировать его движение вверх / УНИАН

В первые дни пандемии исследователи предположили, что основным путем передачи SARS-CoV-2 были либо крупные капли, которые люди выдыхали метательным движением при кашле и чихании, либо через поверхностное загрязнение. Однако недавняя работа показала, что вирусные частицы также могут заразить других посредством распространения на большие расстояния.

За этим распространением на большие расстояния стоят биоаэрозоли, которые представляют собой капли или частицы размером менее 5 микрометров. Что делает их проблемными с точки зрения подверженности риску, так это то, что они могут оставаться в воздухе в течение длительного времени и перемещаться с воздушными потоками.

В этом аспекте более крупные частицы вызывают меньшее беспокойство, поскольку они имеют тенденцию опускаться на землю и оставаться там.

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Исследователи, стоящие за новым исследованием, опубликованным в журнале Building and Environment, решили продолжить изучение этого явления, применив его к классным комнатам, чтобы увидеть, изменит ли присутствие учеников и учителей в комнате риск заражения SARS-CoV-2.

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Изучение воздействия тепла тела

Чтобы попытаться понять риск передачи COVID-19 в школах, исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) смоделировали два разных типа вентиляции в классе: потолочные диффузоры и открытые окна. Они использовали вычислительную гидродинамику и результаты нескольких случаев, чтобы исследовать эффекты обеих систем.

Исследователи обнаружили, что люди в состоянии покоя генерируют около 75 Вт тепла, создавая вокруг них поднимающиеся струи теплого воздуха. Затем эти тепловые шлейфы увлекают холодный воздух (и любые частицы внутри него) и продолжают подниматься, пока не встретят слой воздуха той же температуры.

Команда предположила, что потолочные вентиляционные отверстия и диффузоры могут еще больше стимулировать его движение вверх.

Исследователи обнаружили, что только воздух, выходящий изо рта с очень низкой скоростью, может подниматься вместе с человеческим шлейфом.

Таким образом, без маски для лица частицы при кашле и сильном выдохе изо рта могут легко улетучиваться и распространяться по комнате, взаимодействуя с окружающим воздухом.

Исследование показало, что эти частицы с меньшей вероятностью поднимаются вверх, поэтому они также с большей вероятностью проводят более длительные периоды на уровне дыхания или ниже, что создает более инфекционную среду.

Чтобы избежать такого результата, в исследовании также изучалось влияние окон.

Смешанное предположение

Ранее предполагалось, что концентрация аэрозолей в определенный момент одинакова по всей комнате.

Новое исследование показало, что это было слишком консервативной оценкой, обнаружив, что плотность аэрозольных частиц рядом с людьми в комнате может быть в 2,5 раза больше, чем предполагали эксперты.

Следовательно, можно только предположить, что воздух в помещении хорошо перемешан и, следовательно, представляет меньший риск заражения в незанятых помещениях.

Сценарий 2

Другой опасный сценарий - ученик с COVID-19, сидящий рядом с запечатанными и холодными окнами.

Как и ожидалось, в этом моделировании каждый кашель и выдох вызывали выброс капель и аэрозольных частиц в воздух. Это оказалось особенно проблематичным, потому что холодный воздух, текущий через окно, рециркулировал аэрозоли в зону дыхания.

Профессор Гликсман объяснил:

"В классе с закрытыми окнами и системой вентиляции отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) холодные одинарные стеклопакеты представляют опасность. Аэрозоли от человека с инфекцией, сидящего возле холодного окна, сначала поднимаются, но затем захватываются холодным воздухом, текущим вниз возле окна, и возвращаются на уровень дыхания".

Команда предложила бороться с этим, используя оконные крышки, улучшая теплоизоляцию или размещая переносной обогреватель под поверхностью окна.

Важно отметить, что в исследовании не были учтены все возможные дополнительные механизмы, о которых упоминал профессор Гликсман. Холодные балки и влияние студентов, перемещающихся по комнате, например, все еще требуют исследования.

Маски: главный вывод

Профессор Гликсман сказал, что исследование подчеркивает важную роль масок для лица в ограничении распространения аэрозолей среди групп студентов.

"Хотя мы не занимались фильтрационной эффективностью масок, мы смоделировали маски путем изменения площади и скорости потока из рта. Мы обнаружили, что частицы аэрозоля, вылетающие вокруг маски с низкой скоростью, быстро уносятся вверх в теплом воздухе, поднимающемся вокруг тела. Аэрозоль человека без маски выходит из струи теплого воздуха и остается в зоне дыхания в течение более длительного времени".

Многие эксперты выразили недовольство тем, что маски в школах стали необязательными.

"Не только следует поощрять использование масок, но они должны быть обязательными в школах в любом месте, где есть передача вируса в сообществе, включая все США прямо сейчас", - сказал Хосе-Луис Хименес, профессор химии и член CIRES в Университете Колорадо.

Он подчеркнул, что при выборе маски для лица очень важно убедиться, что она качественная, с эффективной фильтрацией и хорошо прилегает к лицу.

"Мы не можем себе позволить такое снижение защиты для варианта Дельта, который почти так же заразен, как ветряная оспа".

Профессор Хименес рекомендовал учителям и школьному персоналу носить в школе маски N95 или эластомерные полумаски. По его словам, для детей младшего возраста корейские маски KF94 или эластомерные маски могут быть лучшим вариантом.

По его словам, мероприятия, во время которых люди не могут носить маски, например обед, в идеале должны проводиться на открытом воздухе.

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