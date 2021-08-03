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Ученые узнали, у каких родителей маленькие дети спят дольше

3 августа 2021, 13:20

Исследователи из Университета Флиндерса в Австралии проанализировали данные более чем 1500 американских младенцев.

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Родители, вероятно, проводили больше времени со своими детьми в течение дня / vseodetyah.com

Эксперты считают, что младенцы, родители которых работают из дома, дольше спят по ночам.

Исследователи из Университета Флиндерса в Австралии проанализировали данные более чем 1500 американских младенцев и их родителей.

У половины младенцев наблюдали за привычками сна в конце 2019 года, до того, как разразилась пандемия Covid, пишет The Daily Mail.

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Остальные были проверены в период с ноября по декабрь 2020 года, когда вирус был распространен и локдаун были обычным явлением.

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Результаты показали, что младенцы из группы пандемии в среднем спали ночью примерно на 40 минут дольше.

Команда ученых, результаты которых были опубликованы в журнале Sleep Medicine, утверждают, что, возможно, разница заключалась в том, что их родители работали из дома.

Родители, вероятно, проводили больше времени со своими детьми в течение дня, когда WFH были менее склонны задерживать их подольше.

Ведущий автор доктор Майкл Кан заявил, что может быть полезно разрешить родителям работать из дома, когда худшее из Covid закончится.

Команда заявила, что это может помочь улучшить самочувствие как родителей, так и младенцев, когда они "переходят во времена постпандемии".

Ученые использовали трекеры сна и анкеты, чтобы отслеживать режим сна младенцев и их родителей.

Несмотря на то, что они больше спали, дети старшего возраста в пандемической группе также имели дополнительные 18 минут экранного времени в день.

Родители, возможно, были более склонны использовать телевизор и другие устройства, чтобы занять младенцев старшего возраста, чтобы они могли сосредоточиться на работе или домашних делах.

Тем временем родители, которые заботились о своих детях, пока Covid распространялся, чувствовали себя более бодрыми днем.

Это может быть связано с тем, что их дети больше спят по ночам, а также потому, что им больше не нужно вставать рано, чтобы добраться до работы.

Но родители также сообщили, что у них чаще наблюдаются симптомы депрессии, несмотря на то, что они, похоже, немного лучше спали.

Три дня дома и два дня в офисе станут новой нормой в результате пандемии.

Многие крупные фирмы уже согласились с изменениями, в то время как Институт директоров заявил, что две трети руководителей бизнеса разрешат удаленную работу.

Роджер Баркер, директор по политике института, сказал, что пандемия вызвала революцию, "более масштабную, чем когда-либо могло произойти радикальная реформа или регулирование".

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