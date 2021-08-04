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Ученые узнали, сколько кофе в день убивает мозг

4 августа 2021, 13:40

Высокое потребление кофе в значительной степени связано с уменьшением объема мозга.

Кофе, молоко
Насколько его бывает слишком много? / Flickr / Matt Ward

Многим из нас кажется, что утренняя чашка кофе важна для начала дня. И хотя некоторые исследования показали, что умеренное потребление кофе может быть полезным, насколько его бывает слишком много?

Это то, что хотели узнать исследователи из Австралии, и они только что опубликовали свои выводы в журнале Nutritional Neuroscience.

Изучение того, как большие дозы кофе влияют на мозг.

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Исследователи из Университета Южной Австралии хотели узнать, как кофе влияет на мозг (в частности, на объем мозга и риск развития деменции и инсульта). Они изучили влияние кофе на почти 18000 человек в возрасте от 37 до 73 лет, что сделало это крупнейшее исследование в своем роде.

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Основываясь на их выводах, кажется, что кофе в избытке не приносит такой же пользы для мозга, как кофе в умеренных количествах. У тех, кто пил более шести чашек кофе в день, риск развития деменции был на 53% выше, а объем мозга уменьшился.

Как соавтор исследования, кандидат Китти Фам объясняет в пресс-релизе: "Мы постоянно обнаруживали, что более высокое потребление кофе в значительной степени связано с уменьшением объема мозга - по сути, употребление более шести чашек кофе в день может подвергнуть вас риску заболеваний мозга, таких как слабоумие и инсульт."

Как отмечает в пресс-релизе профессор и соавтор исследования Элина Хиппёнен, доктор философии, магистр здравоохранения, магистр медицины, точные механизмы, лежащие в основе того, почему чрезмерное потребление кофе может иметь негативные последствия, полностью не изучены. Тем не менее, она говорит: "Одна простая вещь, которую мы можем сделать, - это не допускать обезвоживания и не забывать пить немного воды вместе с чашкой кофе".

Не волнуйтесь, любители кофе! Это исследование связывало неблагоприятное воздействие на мозг только с чрезмерным потреблением кофе (более шести чашек в день). С другой стороны, умеренное потребление кофеина положительно связано со здоровьем мозга.

Согласно одному исследованию 2010 года, употребление трех-пяти чашек кофе в день в среднем возрасте было связано со снижением риска деменции и болезни Альцгеймера примерно на 65% в более позднем возрасте.

Кроме того, кофе является хорошим источником антиоксидантных полифенолов и тригонеллина, которые поддерживают когнитивные функции и могут снизить риск потери памяти, как ранее объяснила mbg диетолог Ума Найду, доктор медицины.

Дополнительные исследования также показывают, что кофе благотворно влияет на здоровье мозга, ожирение печени, диабет и метаболический синдром.

здоровье
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