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Ученые узнали, риск каких неизлечимых заболеваний повышает хроническая боль

25 августа 2021, 21:41

Исследователи считают, что это первое исследование, в котором используется подробный обзор медицинских записей

головная боль
Распространенная боль - отличительный симптом фибромиалгии. / Фото pixaby

Исследование ученых из Медицинского университета Чунцина в Китае, которое опубликовано в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine, показало, что пациенты, сообщавшие о широко распространенной боли, чаще страдали деменцией и инсультом.

Исследователи доктор Канран Ван и доктор Хун Лю обнаружили, что этот повышенный риск не зависит от таких аспектов, как возраст, состояние здоровья или социально-демографические факторы, пишет Medical News Today.

В 11-м пересмотре Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), широко распространенная хроническая боль определяется как боль по крайней мере в четырех из пяти областей тела. Распространенная боль - отличительный симптом фибромиалгии.

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Более ранние исследования показали, что люди, которые сообщают о широко распространенной боли, имеют повышенный риск сердечно-сосудистой причины смерти, а также повышенную заболеваемость рака и снижение выживаемости при раке. Тем не менее, исследователи считают, что это первое исследование, в котором используется подробный обзор медицинских записей и вскрытий, чтобы определить, существует ли связь между широко распространенной болью, деменцией и инсультом.

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Повышенный риск деменции, инсульта

Для своего исследования исследователи Медицинского университета Чунцина использовали данные Фрамингемского исследования сердца (FHS). FHS - это крупное когортное исследование, начавшееся в 1948 году с участием 5 209 белых мужчин и женщин в возрасте от 30 до 62 лет из города Фрамингем, штат Массачусетс. Первоначально цель исследования заключалась в том, чтобы лучше понять болезни сердца.

Сейчас FHS изучает свое третье поколение участников и насчитывает более 15 000 участников. Для своей работы исследователи Медицинского университета Чунцина рассмотрели около 2464 участников когорты исследования потомства Фрамингема. Практикующие врачи обследовали этих участников в период с 1990 по 1994 год.

Участники также прошли лабораторные исследования и получили анкету, чтобы определить, испытывали ли они боль. 347 участников сообщили, что испытывают сильную боль.

Исследователи обнаружили, что у этих участников были:

  • на 43% выше риск развития деменции от всех причин
  • на 47% выше риск болезни Альцгеймера
  • на 29% выше риск инсульта

Исследователи представили три гипотезы о том, почему люди, испытывающие сильную боль, могут иметь повышенный риск развития деменции или инсульта.

Это может быть связано с факторами образа жизни, связанными с переживанием хронической боли. Например, люди, страдающие хронической болью, могут чувствовать себя недостаточно хорошо, чтобы регулярно заниматься спортом или покупать продукты, необходимые для полноценной диеты.

Исследователи также предполагают, что широко распространенная боль может напрямую конкурировать за ресурсы мозга, отвечающие за когнитивные процессы.

"Аффективный стресс (широко распространенная боль) может, как и другие стрессовые воздействия, участвовать в быстром снижении когнитивных функций через общепризнанные механизмы, основанные на кортизоле", - пишут авторы исследования.

Наконец, команда выдвинула гипотезу, что широко распространенная боль может быть доклинической фазой деменции по любой причине и болезни Альцгеймера.

Однако наблюдательный характер исследования не позволяет исследователям установить механизмы, лежащие в основе увеличения риска. Они также сообщают, что при небольшом количестве инсультов и деменции связь, вероятно, будет многофакторной.

Авторы также отмечают, что из-за того, что образец исследования был однородно белым, результаты не могут быть распространены на людей других рас или этнических групп.

Связь боли и деменции с риском инсульта

В интервью Medical News Today доктор Ребекка Эдельмайер, старший директор по научным исследованиям Ассоциации Альцгеймера, назвала исследование Медицинского университета Чунцина "первым шагом в попытке понять, существует ли какая-либо связь" между болью и повышенным риском развития. все виды деменции и инсульт.

"Я был действительно взволнован, прочитав эту статью, потому что я надеялся увидеть действительно глубокое исследование, посвященное различным типам боли, которые могут подвергать людей большему риску развития деменции", - сказала Эдельмайер, защитившая докторскую диссертацию с упором на нейрофармакологию. "Я думаю, что эта статья на самом деле вызывает больше вопросов, чем ответов".

Доктор Эдельмайер также указала, что широко распространенная боль - это широкая категория. Она сказала MNT:

Кроме того, по словам Эдельмайера, один тип боли может играть большую роль в изменении познания, чем другие типы боли. "Я думаю, что все еще необходимо провести гораздо больше исследований", - сказала она.

Практическое значение исследования

Доктор Вернон Уильямс, директор-основатель Центра спортивной неврологии и медицины боли в Институте Седарс-Синай Керлан-Джобе в Лос-Анджелесе, Калифорния, сказал MNT, что он надеется, что результаты исследования Чунцинского медицинского университета проливают свет на важность лечение боли.

"Это говорит нам о том, что, надеюсь, по мере того, как мы улучшаем управление болью, мы снижаем риск возникновения у людей когнитивной дисфункции. Мы снижаем риск инсульта", - сказал доктор Уильямс.

Отчет за 2019 год показал, что 83% врачей первичной медико-санитарной помощи считают, что лечить людей с хронической болью сложно из-за рисков, связанных с приемом опиоидов и более широким опиоидным кризисом. Доктор Уильямс надеется, что это новое исследование напомнит практикующим врачам о важности снятия боли.

"Я думаю, что это также помогает другим заинтересованным сторонам - и это могут быть физиотерапевты, страховщики, пациенты и члены семьи - о том, насколько важно осознавать широко распространенную боль и эффективно управлять ею, потому что это не только улучшает функции и производительность и качество жизни прямо сейчас, это также может повлиять на когнитивные функции в будущем ", - сказал доктор Уильямс.

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