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Ученые узнали, как городской шум влияет на развитие слабоумия

14 сентября 2021, 12:14

Транспортный шум - второй по значимости фактор риска для здоровья населения в Европе после загрязнения воздуха.

Болезнь Альцгеймера
Однако исследований о влиянии шума на деменцию очень мало. / Audie Dewey / flickr.com

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 55 миллионов человек во всем мире страдают деменцией в той или иной форме. Эксперты ожидают, что по мере старения мирового населения к 2050 году это число превысит 150 миллионов.

Изменяемые факторы риска деменции

Выявление потенциально изменяемых факторов риска деменции имеет важное значение для предотвращения и управления этим растущим глобальным кризисом в области здравоохранения.

Новое датское исследование, опубликованное в журнале BMJ предполагает, что воздействие транспортного шума повышает риск развития деменции по любой причине, особенно болезни Альцгеймера, пишет Medical News Today.

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Многочисленные исследования неизменно связывают шумовое загрязнение с различными состояниями здоровья, такими как ожирение, диабет и ишемическая болезнь сердца. Однако исследований о влиянии шума на деменцию очень мало.

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Признавая необходимость более контролируемого тестирования, исследователи исследовали потенциальную связь между длительным воздействием шума транспорта в жилых помещениях и риском развития деменции.

Транспортный шум - второй по значимости фактор риска для здоровья населения в Европе после загрязнения воздуха. Около 20% людей в Европе подвергаются воздействию транспортного шума выше рекомендуемого уровня в 55 децибел.

Последствия нарушения сна

Воздействие такого уровня шума в ночное время вызывает особое беспокойство, поскольку сон является критическим периодом для восстановления умственных и когнитивных функций.

Экспериментальные исследования показывают, что фрагментированный сон в результате шумового нарушения связан с повышенным окислительным стрессом, изменениями в иммунной системе и усилением системного воспаления. Эксперты рассматривают все эти состояния как ранние события в начале деменции и болезни Альцгеймера.

В новом исследовании приняли участие почти 2 миллиона взрослых в возрасте 60 лет и старше, которые жили в Дании в период с 2004 по 2017 год. Исследователи оценили подверженность дорожному движению и железнодорожному шуму по адресам проживания всех участников и сосредоточили внимание на зданиях, наиболее и наименее подверженных воздействию. стороны.

Команда использовала высококачественные национальные регистры здоровья Дании для выявления случаев деменции по всем причинам и других типов деменции, зарегистрированных в течение 8,5-летнего периода. Эти состояния включали болезнь Альцгеймера, сосудистую деменцию и болезнь Паркинсона.

За это время произошло более 103 000 новых случаев деменции. Дальнейший анализ данных исследования показал, что шум от дорожного движения и железных дорог связан с более высоким риском всех форм деменции, особенно болезни Альцгеймера.

Несколько исследований на животных показывают, что постоянное воздействие шума активирует образование ключевых генов, которые потенциально могут привести к невропатологическим изменениям, связанным с болезнью Альцгеймера, в гиппокампе мышей.

Снижение негативного воздействия шума

Авторы исследования также отмечают выравнивание или снижение степени опасности на наиболее незащищенных сторонах зданий. Эти, казалось бы, противоречивые данные потенциально являются результатом инвестиций в лучшую звукоизоляцию при более высоких уровнях шума.

Очевидная приоритизация мер по снижению шума, возможно, объясняет дальнейшие результаты исследования, которые предполагают более высокий риск деменции для тех, кто живет в пригородных районах, чем для тех, кто живет в городских районах.

Несмотря на то, что это было обширное и всеобъемлющее исследование, оно было наблюдательным. По этой причине невозможно установить причинно-следственную связь.

Другие ограничения исследования включают отсутствие информации о привычках образа жизни, которые могут играть ключевую роль в риске развития деменции у человека. Кроме того, авторы исследования не учитывали шум от аэропортов, шум от промышленной деятельности или воздействие профессионального шума.

В заключение исследователи отмечают, что необходимы будущие исследования для расширения глобальных знаний о вредных последствиях для здоровья и расходах на здравоохранение, связанных с шумовым загрязнением.

В интервью Medical News Today доктор Хизер Снайдер, доктор философии. - вице-президент по медицинским и научным связям Ассоциации Альцгеймера - подчеркнул, что риску деменции способствуют многие факторы, в том числе окружающая среда.

"Хотя некоторые факторы нельзя контролировать на индивидуальном уровне, - сказала она, - с ними, безусловно, можно бороться на уровне населения с помощью политики, направленной на борьбу с шумовым загрязнением".

В связанной редакционной статье Trusted Source исследователи из США соглашаются с необходимостью сделать снижение шума приоритетом общественного здравоохранения.

Они говорят: "Широкое и значительное воздействие шума во всем мире, серьезность связанных с ним последствий для здоровья и ограниченные средства, доступные людям для самозащиты, решительно подтверждают аргумент ВОЗ о том, что" шумовое загрязнение является не только вредным воздействием на окружающую среду, но и угрозой для окружающей среды ". здравоохранение.'"

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