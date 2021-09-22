Ученые указали на здоровую привычку, которая повышает риск сердечного приступа

Ученые пришли к выводу, что упражнения могут привести к сужению артерий / Pixabay

У людей, ведущих активный образ жизни, наблюдается высокий уровень отложений кальция в коронарных артериях. Уровень кальция в артериях обычно считается одним из сильнейших физических индикаторов возможного сердечного приступа.

Исследователи изучили более 25000 здоровых взрослых людей всех возрастов в Южной Корее в течение трех лет.

Во время регулярных медицинских осмотров сканирование проводилось для отслеживания развития или прогрессирования кальцификации коронарной артерии, что переводилось в оценку кальция коронарной артерии (CAC).

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Они обнаружили, что чем больше люди упражнялись, тем больше у них кальция в артериях, как для людей без начальных отложений кальция, так и для тех, кто изначально имел оценку CAC.

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Ученые пришли к выводу, что упражнения могут привести к сужению артерий из-за механического стресса и повреждения стенки сосудов, а также из-за естественных реакций организма, таких как повышение артериального давления.

Они также выдвинули гипотезу, что физическая активность может изменить эффект диеты, витаминов и минералов - или что упражнения могут повысить показатели CAC, фактически не увеличивая риск сердечного приступа.

Они добавили, что польза физической активности для сердечно-сосудистой системы "неоспорима".

Доктор Аластер Джеймс Мосс из Университета Лестера прокомментировал, что "клиницисты должны проявлять осторожность в отношении чрезмерного использования этого теста", и добавил: "Возможно, нам нужно искать некальцинированную бляшку, а не кальцинированную бляшку. "

Джо Уитмор из British Heart Foundation сказала: "Эти результаты могут показаться тревожными, но важно отметить, что это исследование только показывает связь, а не доказывает причину и следствие".

Исследование было опубликовано в журнале Heart.