Ученые сравнили риски повторного заражения Омикроном и Дельтой: какие результаты

Ученые сравнили два штамма коронавируса / Reuters

Вероятность повторного заражения уже переболевших коронавирусной инфекцией в условиях распространения нового штамма Омикрон в пять раз выше, чем при Дельта-варианте.

К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона.

Результаты исследования эпидемиологов, проведенного с 29 ноября по 11 декабря, основаны на данных Агентства по безопасности в области здравоохранения Британии и Национальной службы здравоохранения.

По данным ученых, иммунитет к COVID-19 у переболевших при штамме Дельта был способен в течение полугода защитить от повторного заражения в 85 процентах случаев. В условиях распространения Омикрона показатель упал до 19 процентов.

Полный курс вакцинации от коронавируса может защитить от заражения Омикроном только в 20 процентах случаев. После бустерной прививки этот показатель возрастает до 55-80 процентов. В испытаниях участвовала вакцина Pfizer-BioNTech.

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Как говорит профессор Нил Фергюссон, руководивший исследованием, оно доказывает, "насколько сильно омикрон-штамм может уходить от защиты иммунитета, полученного либо после заражения, либо после вакцинации".

О том, что Омикрон может обходить иммунитет после перенесенного человеком COVID-19, что несет высокий риск повторной инфекции, также заявили ученые из ЮАР. Сейчас на Омикрон приходится более 90 процентов новых случаев заражений коронавирусом в стране.

По данным южноафриканского Минздрава, Омикрон распространяется быстрее Дельты, при этом число госпитализаций в стране в условиях распространения нового штамма снизилось.

Омикрон в Украине

Напомним, в субботу, 18 декабря, в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде, рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Также ранее Министерство здравоохранения Украины создало приказом, которым расширило перечень организаций с обязательной вакцинацией сотрудников против COVID-19.

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