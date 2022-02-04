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Ученые рассказали, существует ли природное средство от похмелья

4 февраля 2022, 02:08
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Самым эффективным средством спастись от похмелья ученые назвали или полное воздержание от алкоголя или умеренное его употребление. Но есть и народное средство.

Похмелье
Ученые рассказали, существует ли природное средство от похмелье / ua.depositphotos.com

Группа ученых Королевского колледжа в Лондоне назвала экстракт гвоздики относительно эффективным средством от похмелья. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи во главе с психиатром Эммертом Робертсом (Emmert Roberts) изучили действия 23 веществ на группах испытуемых. В результате было выделено семь относительно эффективных препаратов, наиболее действенными из которых оказались экстракт гвоздики, толфенамовая кислота и пиритинол. При этом только первый не является лекарством и доступен в обычной продаже. Впрочем, ученые признались, что проведенные исследования нельзя считать полноценными из-за малой выборки пациентов и нарушений в ходе испытаний. В частности, в восьми исследованиях участвовали только мужчины, и ни в одном из них не участвовали люди старше 65 лет.

Наиболее же эффективным средством уберечься от похмелья Эммертс назвал или полное воздержание от алкоголя, или умеренное его употребление. При этом врач признался, что после исследований он приобрел себе бутылку экстракта гвоздики.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Напомним, ранее врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала в эксклюзивном интервью Главреду, как нужно употреблять алкогольные напитки во время праздников и оставаться вполне бодрым и дееспособным.

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