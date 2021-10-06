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Ученые рассказали неожиданное полезное свойство кофеина

6 октября 2021, 03:33
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По мнению британских ученых, регулярное употребление кофе способно снизить риск развития довольно опасной, распространенной и весьма тяжелой болезни.

Кофе
Ученые рассказали неожиданное полезное свойство кофеина / ua.depositphotos.com

Ученые провели исследование и пришли к неожиданным выводам о полезных свойствах кофеина. По их мнению, регулярное употребление кофе способно снизить риск развития болезни Паркинсона. Об этом сообщает британское специализированное издание Express.

Болезнь Паркинсона — состояние, при котором части мозга постепенно повреждаются в течение многих лет. Это вызвано потерей нервных клеток в части мозга, называемой черной субстанцией, которая отвечает за производство химического вещества дофамин. Он действует как посредник между частями мозга и нервной системы, которые помогают контролировать движения тела. Нарушение этого общения вызывает проблемы с непроизвольными движениями.

Исследователи провели метаанализ литературы о десятках исследований, "просканировав" электронные базы данных, используя термины, связанные с болезнью Паркинсона, кофе и пищевыми продуктами с кофеином. Такие научные статьи добавлялись в исследование только в случае соответствия четким диагностическим критериям заболевания и сведениям о содержании в них кофеина.

В итоге было выделено 13 работ, девять из которых были отнесены в число здоровых людей, а остальные — пациентов с болезнью Паркинсона.

"У людей среди здоровых, которые регулярно употребляли кофеин, риск развития этого заболевания во время дальнейшей оценки был значительно ниже", — подчеркнули исследователи.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.

viber
здоровье кофе кофеин
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