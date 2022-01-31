Ученые рассказали, могут ли люди получить "супериммунитет" к COVID-19/ Reuters

Американские и австрийские ученые выяснили, что люди, которые были вакцинированы от коронавируса, но потом все же заразились COVID-19, могут получить "супериммунитет" к будущим штаммам вируса. Об этом сообщает портал Business Insider.

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки в декабре 2021 года закончили исследование и выяснили, что во время распространения дельта-штамма коронавируса переболевшие одним из предыдущих вариантов вируса и при этом вакцинированные участники исследования реже заражались "Дельтой".

"Не только уровень антител становится высоким, но и способность к перекрестной нейтрализации разных вариантов значительно повышается", - сообщил Фикаду Тафессе, один из авторов американского исследования.

По его словам, при так называемой "прорывной инфекции" (то есть при заражении полностью вакцинированного человека) организм получает информацию об изменчивости коронавируса, что создает дополнительный уровень сложности набора антител.

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Напомним, ранее компания Sinovac заявила, что ее вакцина от коронавируса CoronaVac защищает от нового распространенного штамма Омикрон и обеспечивает сильный иммунный ответ организма.

"Результаты этого научно-клинического исследования свидетельствуют, что такой график вакцинации способствует усилению общего количества нейтрализующих антител IgG и противовирусного клеточного иммунного ответа, основанного на гамма-интерфероне (IFN-γ), образующем Т-лимфоциты", - рассказали у производителя.