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Ученые рассказали, какие напитки сокращают женскую жизнь

20 августа 2021, 01:20

Отнюдь не водка, коньяк или просекко сокращают жизнь прекрасных дам, говорят американские ученые. По женском организму бьют вполне обычные напитки.

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Ученые рассказали, какие напитки сокращают женскую жизнь / ua.depositphotos.com

Есть взаимосвязь между регулярным употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти. Результаты исследования были опубликованы на специализированном медицинском портале PubMed.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего на протяжении двадцати лет изучали рацион питания более 100 тысяч женщин (средний возраст волонтерок — около 53 лет). Участницы сообщали, какие безалкогольные напитки они чаще всего употребляют.

В итоге авторы работы определили, что на здоровье женщин серьезно повлияли напитки с высоким содержанием сахара − морсы, а также сладкие вода и чай. У людей, которые пили их ежедневно, риск преждевременной смерти оказался гораздо выше. Спустя двадцать лет после начала наблюдения 14 143 участницы умерли из-за сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. При этом они имели привычку потреблять более семи порций сладкой воды в неделю.

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Напомним, ранее эксперты объяснили, как лечить солнечный ожог. Попутно были развенчаны мифы о кокосовом масле и уксусе.

Кроме того стало известно об опасности загара для кожи людей, которые переболели COVID-19.

viber
здоровье напитки
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