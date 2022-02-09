Ученые рассказали, как употребление кофе может помочь в борьбе с опасной болезнью / ua.depositphotos.com

Если пить регулярно кофе, то есть шанс помочь организму в его борьбе с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Университета имени Эдит Коэн, которые провели долговременное исследование с участием нескольких сотен жителей Австралии. Об этом говорит в статье, которая была опубликована в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Кроме того, было раскрыто влияние кофе на профилактику упадка когнитивных способностей у 227 пожилых пациентов, у которых не наблюдались признаки деменции. За состоянием здоровья участников следили в течение 126 месяцев. У подгруппы добровольцев анализировали связь между употреблением напитка и накоплением в мозговых тканях бета-амилоидов или размером мозга. Бета-амилоиды считаются основным фактором, провоцирующим развитие болезни Альцгеймера.

Пациенты, которые не страдали от нарушений памяти и регулярно употребляли кофе в начале исследования, имели более низкий риск развития легких когнитивных расстройств, которые часто предшествуют болезни Альцгеймера. Также кофе препятствовал накоплению бета-амилоидов, однако не оказывал никакого влияния на степень атрофии серого и белого вещества или уменьшения объема гиппокампа — области мозга, которая отвечала за формирование долговременной памяти.

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