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Ученые рассказали, как новый штамм Омикрон повлияет на пандемию коронавируса

3 января 2022, 20:34

В постпандемический период коронавирус будет вызывать простуду у одних и более серьезные заболевания у других людей.

коронавирус омикрон
Штамм коронавируса Омикрон - прогноз ученых / Reuters

Новый штамм коронавируса Омикрон - предупреждение о том, как в дальнейшем будет развиваться пандемия коронавируса. Стремительное распространение этой мутации вируса показывает, что коронавирус со временем станет эндемичным, как грипп, заявил эксперт по инфекционным заболеваниям из Гарвардской школы общественного здравоохранения Стивен Кисслер, сообщает Associated Press.

В постпандемический период коронавирус будет вызывать простуду у одних и более серьезные заболевания у других людей, в зависимости от общего состояния здоровья, вакцинирования и перенесенных ранее инфекций, считает он.

Мутации, по его словам, будут продолжаться, и в конечном итоге время от времени может требоваться бустерная вакцинация новыми препаратами, адаптированными к другим вариантам коронавируса.

При этом иммунная система человека будет лучше распознавать и сопротивляться коронавирусу, отметил иммунолог Али Эллебеди из Вашингтонского университета, указав на способность человеческого организма "запоминать" микробы, которых он видел раньше, создавая при этом многослойную защиту.

Омикрон в Украине

18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Уже 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что пациент, у которого диагностировали Омикрон, получил отрицательный ПЦР-тест.

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