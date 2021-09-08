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Ученые рассказали, как не заразиться после контакта с больным COVID-19

8 сентября 2021, 12:17
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Американская фармацевтическая компания Regeneron собрала команду исследователей, которые и провели клинические испытания специального коктейля из веществ.

Вакцинация
Ученые рассказали, как не заразиться после контакта с больным COVID-19 / УНИАН

Особый коктейль из антител REGEN-COV станет отличной профилактикой коронавирусной инфекции COVID-19, а также поможет выздороветь в случае заражения. Результаты такого исследования ученые опубликовали The New England Journal of Medicine.

Иисследователи завершили клинические испытания по профилактике коронавирусной инфекции. Они изучили сочетание моноклональных антител, которые вырабатывают иммунные клетки организма. И выяснили, если их соединить в одном коктейле, то риск заражения коронавирусом снизится приблизительно на 70%. А заболевший человек выздоровеет на две недели раньше обычного.

Кроме того, американская фармацевтическая компания Regeneron собрала команду исследователей, которые и провели клинические испытания коктейля моноклональных антител REGEN-COV (казиривимаб и имдевимаб). Далее, людей разделили на две группы − 753 человек получили REGEN-COV, а 752 человек — плацебо. Заболеваемость ученые контролировали около тридцати дней.

Симптомы коронавирусной инфекции проявились у 11 участников из группы препарата (1,5%) и у 59 человек из группы плацебо (7,8%).

Также, если учесть также бессимптомную коронавирусную инфекцию, то всего коронавирус выявили у 36 участников из группы REGEN-COV (4,8%) и у 107 человек из группы плацебо (14,2%). Относительный риск заболеть COVID-19 при этом снижался до 66,4%/.

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Напомним, ранее компания Pfizer приступила к испытаниям пероральной противовирусной терапии.

То есть компания готовится запустить лекарство, которое нужно будет глотать через рот (это и означает "перорально").

viber
здоровье лекарство от коронавируса вакцина Pfizer
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