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Ученые рассказали, есть ли надежный способ побороть бессонницу

25 января 2022, 01:25
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Специалисты выяснили, что проблемы с засыпанием имеют около 16 миллионов жителей Великобритании. И такая картина, по их мнению, наблюдается по всему миру.

Бессонница
Ученые рассказали, есть ли надежный способ побороть бессонницу / ua.depositphotos.com

Объятия являются крайне эффективным способом заснуть. Об этом сообщает портал Express со ссылкой на новое исследование британских врачей.

Специалисты выяснили, что проблемы с засыпанием имеют около 16 миллионов жителей Великобритании. Ученые объяснили такое положение вещей выбросом кортизола в течение суток. Гормон отвечает за реакцию на стресс, а для нормального сна необходимо снизить его количество в организме, рассказали исследователи.

Кроме того, они еще раз указали на положительное влияние объятий на здоровье человека. Если устроиться в постели поудобнее и обнять любимого человека, то это в значительной степени снизит чувство беспокойства и улучшит настроение. Поскольку организм начнет вырабатывать серотонин, который имеет важную роль в цикле сна и бодрствования.

По словам медиков, смягчение влияния стресса во время объятий улучшит работу сердца и сосудов. Кроме того, это укрепляет иммунную систему. Выброс дофамина расслабляет мускулатуру. Ученые назвали объятия средством, которое борется против депрессии и поможет побороть бессонницу.

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Напомним, ранее ученые объяснили, почему пандемия COVID-19 грозит вспышкой ожирения. Карантин можно назвать главным катализатором процесса ожирения.

Ученые нашли новую причину ожирения у женщин. Оказывается, есть четкий фактор того, что женщины начинают набирать лишний вес.

Стало известно, какие полезные продукты с омега-3 помогут сбросить вес. Как говорят медики, в организме многих людей не хватает полиненасыщенных жиров омега-3 ‒ поскольку ни один орган не может их синтезировать.

viber
здоровье сон бессоница
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