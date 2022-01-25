Ученые рассказали, есть ли надежный способ побороть бессонницу

Специалисты выяснили, что проблемы с засыпанием имеют около 16 миллионов жителей Великобритании. И такая картина, по их мнению, наблюдается по всему миру.
Объятия являются крайне эффективным способом заснуть. Об этом сообщает портал Express со ссылкой на новое исследование британских врачей.
Специалисты выяснили, что проблемы с засыпанием имеют около 16 миллионов жителей Великобритании. Ученые объяснили такое положение вещей выбросом кортизола в течение суток. Гормон отвечает за реакцию на стресс, а для нормального сна необходимо снизить его количество в организме, рассказали исследователи.
Кроме того, они еще раз указали на положительное влияние объятий на здоровье человека. Если устроиться в постели поудобнее и обнять любимого человека, то это в значительной степени снизит чувство беспокойства и улучшит настроение. Поскольку организм начнет вырабатывать серотонин, который имеет важную роль в цикле сна и бодрствования.
По словам медиков, смягчение влияния стресса во время объятий улучшит работу сердца и сосудов. Кроме того, это укрепляет иммунную систему. Выброс дофамина расслабляет мускулатуру. Ученые назвали объятия средством, которое борется против депрессии и поможет побороть бессонницу.
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