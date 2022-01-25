Ученые рассказали, есть ли надежный способ побороть бессонницу / ua.depositphotos.com

Объятия являются крайне эффективным способом заснуть. Об этом сообщает портал Express со ссылкой на новое исследование британских врачей.

Специалисты выяснили, что проблемы с засыпанием имеют около 16 миллионов жителей Великобритании. Ученые объяснили такое положение вещей выбросом кортизола в течение суток. Гормон отвечает за реакцию на стресс, а для нормального сна необходимо снизить его количество в организме, рассказали исследователи.

Кроме того, они еще раз указали на положительное влияние объятий на здоровье человека. Если устроиться в постели поудобнее и обнять любимого человека, то это в значительной степени снизит чувство беспокойства и улучшит настроение. Поскольку организм начнет вырабатывать серотонин, который имеет важную роль в цикле сна и бодрствования.

По словам медиков, смягчение влияния стресса во время объятий улучшит работу сердца и сосудов. Кроме того, это укрепляет иммунную систему. Выброс дофамина расслабляет мускулатуру. Ученые назвали объятия средством, которое борется против депрессии и поможет побороть бессонницу.

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