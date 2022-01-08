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Ученые придумали новый способ для регулировки уровня сахара в крови

8 января 2022, 01:43
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Авторы надеются, что их открытие заложит основу новых методов лечения диабета и позволит создать препараты для эффективного и безопасного снижения сахара.

Диабет
Ученые придумали новый способ для регулировки уровня сахара в крови / УНИАН

Ученые из Европы и США нашли гормон, с помощью которого можно регулировать уровень глюкозы в крови независимо от инсулина. Соответствующие результаты исследования были опубликованы в специализированном журнале Cell Metabolism.

Авторы надеются, что их открытие заложит основу новых методов лечения диабета и позволит создать препараты для эффективного и безопасного снижения сахара в организме. Исследователи из американского Института Солка вместе с коллегами из Германии, Нидерландов и Швейцарии открыли еще одно вещество, которое вырабатывает жировую ткань. И оно также эффективно и быстро, как и инсулин, регулирует уровень глюкозы в крови, — гормон FGF1. Подобно инсулину, FGF1 контролирует уровень глюкозы в крови, подавляя распад жиров, липолиз, но использует для этого другой молекулярный механизм.

"Открытие второго гормона, который подавляет липолиз и снижает уровень глюкозы, — это научный прорыв. Мы определили нового игрока, который поможет нам понять, как организм регулирует запасы энергии", — заявил руководитель исследования, профессор Рональд Эванс.

С пищей в кровоток попадают богатые энергией жиры и глюкоза. Обычно инсулин доставляет эти питательные вещества к клеткам мышц и жировой ткани, где они либо сразу используются, либо сохраняются для дальнейшего использования. Далее ‒ у людей с инсулинорезистентностью глюкоза не удаляется эффективно из крови, а высокий липолиз увеличивает уровень жирных кислот. Эти дополнительные жирные кислоты запускают выработку глюкозы в печени, увеличивая и без того высокий уровень глюкозы. Кроме того, накапливаясь в органах, жирные кислоты усугубляют инсулинорезистентность, характерную для диабета и ожирения.

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Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета.

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