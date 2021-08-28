УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Ученые предупредили об осложнении у каждого второго переболевшего COVID-19

28 августа 2021, 11:49

Специалисты из Китая тщательным образом изучили данные о 1,2 тысячи людей, которые болели коронавирусом в период с января по май минувшего года.

Ученые, лаборатория
Ученые предупредили об осложнении у каждого второго переболевшего COVID-19 / Reuters

У каждого второго человека, который переболел коронавирусом COVID-19, через двенадцать месяцев есть хотя бы одно осложнение. Результаты их исследования приводит специализированное медицинское издание "The Lancet".

Специалисты из Китая изучили данные о 1,2 тысячи людей, которые болели коронавирусом в период с января по май минувшего года. На предмет осложнений их обследовали дважды ‒ через полгода и год. Как выяснилось, долгосрочные посткоронавирусные симптомы были у 68% переболевших спустя шесть месяцев после выздоровления и у 49% — спустя двенадцать. Отмечается, что частота проявления некоторых симптомов ‒ депрессия, затрудненное дыхание, одышка, через год увеличилась.

У каждого третьего человека через год наблюдалась одышка, еще у 26% наблюдалась тревожность либо депрессия. Количество людей, у которых после болезни проявились усталость и слабость, сократилось до 52% через полгода и до 20% через год.

Также ученые рассказали, что большая часть переболевших COVID-19 за год смогли успешно восстановиться. И теперь они вернулись к своей обычной жизни.

Читайте такжеВрач рассказал, сколько на самом деле украинцев переболели коронавирусом

Реклама

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса хотя бы до конца сентября. Такую позицию в ВОЗ объясняли разрывом между количеством прививок в богатых и бедных странах, который неустанно увеличивается.

viber
здоровье коронавирус COVID-19
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
РФ никогда не присоединит к себе "ЛДНР": экс-глава МИД назвал причинуРФ никогда не присоединит к себе "ЛДНР": экс-глава МИД назвал причину Деменция: четыре продукта, которые могут снизить риск умственного упадкаДеменция: четыре продукта, которые могут снизить риск умственного упадка Праздничное зарево, или "анти-Россия" контратакуетПраздничное зарево, или "анти-Россия" контратакует Студент-"археолог" и любитель шашлыков: выяснилось, кто и как облил Порошенко зеленкойСтудент-"археолог" и любитель шашлыков: выяснилось, кто и как облил Порошенко зеленкой Похищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандалаПохищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандала

Последние новости

13:01

Боевики из минометов обстреляли Авдеевку, Укрзализныця ограничила движение поездов на Донбассе

13:01

"Плясали, поднимая тучи пыли": в Крыму россияне заставили балерин танцевать возле танков Видео

12:23

Паралимпиада-2020: украинские пловцы завоевали еще два "золота" Видео

11:49

Ученые предупредили об осложнении у каждого второго переболевшего COVID-19

11:44

Бабье лето в октябре и почти зима в ноябре: народный синоптик дал прогноз погоды на осень в Украине Видео

Реклама
11:43

Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование

11:20

Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021

11:07

В авторитетном западном банке рассказали, что грозит украинской экономике

10:49

Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травм Видео

10:45

Тренер покупал даже вещи: Ирина Коляденко объяснила, почему подарила новую квартиру своему наставнику Видео

10:07

Как понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсий мнение

10:03

Украинец Данилюк завоевал серебро в толкании ядра на Паралимпиаде-2020

09:43

Как следует промочит осадками: прогноз погоды в Украине на последние дни лета Видео

09:05

Встреча Зеленского и Байдена: в Белом доме уточнили дату саммита и темы переговоров

08:47

В Днепре девушки-модели рекламировали одежду в гробах: фото

08:24

Коронавирус в Украине 28 августа: за сутки выявлено 2082 новых больных

07:52

США даст Украине 60 млн долларов: на какие цели пойдут деньги Видео

07:45

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запреты

06:16

Настя Ивлеева без лифчика засветила оголенное тело на откровенных селфи

05:15

Эксперт развеял популярные мифы о хлебе, в которые стоит перестать верить

Реклама
05:06

Мир постигнет катастрофа: ученые подтвердили апокалиптические последствия деятельности человечества Видео

04:40

Война из-за Крыма: эксперт спрогнозировал асимметричный удар НАТО по РФ в Черном море Видео

04:15

Успение Пресвятой Богородицы 2021: обычаи, магия дня, поздравления и открытки

03:53

Названы пять самых бесполезных диет Видео

03:45

Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный роман

03:42

Врач объяснил, чем опасна нехватка магния в теле и как ее избежать

03:23

Как отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признак Видео

03:00

Салат от 100 болезней: суперский рецепт от диетолога

02:46

Антикоронавирусный помидор: в Узбекистане выращивают томаты с вакциной против COVID-19 Видео

02:44

"Маска не туда надевается": Соня Таюрская разделась и взбудоражила Сеть развратными фото

01:55

Новая волна COVID-19 уже началась: врач дал неожиданный прогноз по локдауну в Украине Видео

01:13

Почему людям нужно есть семечки - ответ гастроэнтеролога

27 августа, пятница
23:58

Как табачный дым влияет на здоровье детей: новое исследование Видео

23:40

Почему нельзя пить спиртное на выходных - ответ психотерапевта

23:31

Как выглядит салон самого большого самолета в мире Ан-225 Мрия: невероятные кадры Фото Видео

22:59

Кулеба раскритиковал слова президента Эстонии о перспективе Украины в ЕС Видео

22:46

"Заставляла спать с животными": на Волыни женщина держала в рабстве трех бездомных

22:33

Старческое слабоумие: как сновидения могут указать на вашу зону риска Видео

22:25

У Байдена предупредили мир из-за угрозы новых терактов в Кабуле Видео

22:17

В школе Львова нашли ртуть: металл из-под пола изымали спасатели Видео

Реклама
21:57

Хранил расчлененную жену в морозилке: в Киеве произошло жуткое убийство Видео

21:51

В Украине обнаружили опасные детские игрушки в популярном магазине Видео

21:45

Насколько реален "супер вариант" Covid-22: вирусная заявка проверена фактами Видео

21:42

Диджитализация рулит: украинские школьники будут получать е-свидетельства о начальном образовании

21:06

Альцгеймер: признаки в глазах могут сигнализировать о том, что вы находитесь в группе риска Видео

21:00

Избил ружьем: на Волыни 36-летний мужчина на берегу реки напал и изнасиловал женщину Видео

20:51

Оторванные губы, половой орган и погрызенные уши: в Черкассах спасают замученного 6-летнего мальчика

20:43

На выходных в Украину придет опасная погода Видео

20:18

Пока дети спали: воспитатель детского сада в Мариуполе обворовывала малышей

20:17

Цены взлетели за неделю: в Украине подорожали самые популярные корнеплоды Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять