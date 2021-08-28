Ученые предупредили об осложнении у каждого второго переболевшего COVID-19 / Reuters

У каждого второго человека, который переболел коронавирусом COVID-19, через двенадцать месяцев есть хотя бы одно осложнение. Результаты их исследования приводит специализированное медицинское издание "The Lancet".

Специалисты из Китая изучили данные о 1,2 тысячи людей, которые болели коронавирусом в период с января по май минувшего года. На предмет осложнений их обследовали дважды ‒ через полгода и год. Как выяснилось, долгосрочные посткоронавирусные симптомы были у 68% переболевших спустя шесть месяцев после выздоровления и у 49% — спустя двенадцать. Отмечается, что частота проявления некоторых симптомов ‒ депрессия, затрудненное дыхание, одышка, через год увеличилась.

У каждого третьего человека через год наблюдалась одышка, еще у 26% наблюдалась тревожность либо депрессия. Количество людей, у которых после болезни проявились усталость и слабость, сократилось до 52% через полгода и до 20% через год.

Также ученые рассказали, что большая часть переболевших COVID-19 за год смогли успешно восстановиться. И теперь они вернулись к своей обычной жизни.

Читайте такжеВрач рассказал, сколько на самом деле украинцев переболели коронавирусом

Реклама

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса хотя бы до конца сентября. Такую позицию в ВОЗ объясняли разрывом между количеством прививок в богатых и бедных странах, который неустанно увеличивается.