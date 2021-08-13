Ученые предсказали новые катастрофические для Земли результаты таяния льдов / ua.depositphotos.com

Если повышение глобальных температур из-за человеческой деятельности будет продолжаться, то климат Земли может стать еще более нестабильным, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического института, сообщается в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали палеоклиматические данные за последние 66 миллионов лет, в кайнозойскую эру, которая началась вскоре после исчезновения динозавров. Ученые обнаружили, что в этот период климат Земли переживал колебания с тенденцией к потеплению. Иными словами, было гораздо больше случаев повышения температуры, чем похолодания. Эти периоды длились от тысяч до десятков тысяч лет и отличались более сильными перепадами температуры.

Это может объясняться, говорят ученые, мультипликативным эффектом (multiplier effect), когда умеренное потепление, возникающее, к примеру, из-за вулканов, которые выделяют углекислый газ в атмосферу, ускоряет определенные биологические и химические процессы. А они усиливают эти колебания, приводя к еще большему потеплению.

Склонность к потеплению исчезла около пяти миллионов лет назад, когда в Северном полушарии начали формироваться ледяные щиты. Результаты предсказывают, что последствием таяния льдов в настоящее время может стать возобновление мультипликативного эффекта, результатом чего может стать катастрофическое усиление антропогенного глобального потепления.

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