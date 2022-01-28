Ученые отыскали новую опасность антибиотиков для организма

Ученые Абердинского университета в Великобритании выяснили, что использование антибиотиков может повысить риск развития рака толстого кишечника у молодых людей. Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в специализированном издании British Journal of Cancer.

В исследовании приняли участие около 40 тысяч человек. Ученые сравнили частоту использования антибиотиков и влияние других факторов среди тех, у кого был рак (7903), и тех, у кого его не было (30 418). Также выяснилось, что антибиотики никак не были связаны с ректальным раком, но их применение коррелировало с раком толстой кишки. При этом риск повышался примерно на 50% у людей в возрасте до 50 лет и примерно на девять процентов у людей в возрасте 50 лет и старше.

Предполагается, что причиной этой связи является воздействие антибиотиков на разнообразие бактерий в микробиоме кишечника, что потенциально может привести к изменению бактериальной активности и нарушению нормальной иммунной функции.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что для того, чтобы не получить осложнение при простуде, категорически нельзя переносить болезнь на ногах и продолжать заниматься привычными делами в обычном темпе. Именно так высказалась терапевт и семейный врач Анна Красюк.

Специалист отметила, что, если начался насморк, появился кашель или другие признаки простуды, то необходимо остаться дома на несколько дней. Даже при отсутствии температуры такое заболевание может вызвать серьезные осложнения.