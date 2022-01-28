УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Ученые отыскали новую опасность антибиотиков для организма

28 января 2022, 17:21

Исследователи предполагают, что основной причиной этой связи является воздействие антибиотиков на разнообразие бактерий в микробиоме кишечника.

Таблетки
Таблетки / ua.depositphotos.com

Ученые Абердинского университета в Великобритании выяснили, что использование антибиотиков может повысить риск развития рака толстого кишечника у молодых людей. Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в специализированном издании British Journal of Cancer.

В исследовании приняли участие около 40 тысяч человек. Ученые сравнили частоту использования антибиотиков и влияние других факторов среди тех, у кого был рак (7903), и тех, у кого его не было (30 418). Также выяснилось, что антибиотики никак не были связаны с ректальным раком, но их применение коррелировало с раком толстой кишки. При этом риск повышался примерно на 50% у людей в возрасте до 50 лет и примерно на девять процентов у людей в возрасте 50 лет и старше.

Предполагается, что причиной этой связи является воздействие антибиотиков на разнообразие бактерий в микробиоме кишечника, что потенциально может привести к изменению бактериальной активности и нарушению нормальной иммунной функции.

Читайте такжеУченые поведали, как пить антибиотики без вреда для здоровья

Напомним, ранее сообщалось о том, что для того, чтобы не получить осложнение при простуде, категорически нельзя переносить болезнь на ногах и продолжать заниматься привычными делами в обычном темпе. Именно так высказалась терапевт и семейный врач Анна Красюк.

Специалист отметила, что, если начался насморк, появился кашель или другие признаки простуды, то необходимо остаться дома на несколько дней. Даже при отсутствии температуры такое заболевание может вызвать серьезные осложнения.

viber
здоровье антибиотики таблетки
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграФинансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – тратыГороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – траты Сбудутся все мечты и даже больше: кому из знаков Зодиака невероятно повезет уже в февралеСбудутся все мечты и даже больше: кому из знаков Зодиака невероятно повезет уже в феврале 3 устаревших решения, которые испортят любой интерьер: провал гарантируемый3 устаревших решения, которые испортят любой интерьер: провал гарантируемый Финансовый гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Девам – выгоды, Весам – знаки судьбы, Скорпионам – удачаФинансовый гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Девам – выгоды, Весам – знаки судьбы, Скорпионам – удача
17:58

"У нас что, в Киеве ездят танки по улицам?" Зеленский резко ответил иностранным СМИ на панику

17:40

Забыла надеть верх: Вера Брежнева в одних брюках засветила голую грудь

17:40

Ситуация не приуменьшается: Зеленский рассказал, что происходит на границе с Украиной

17:34

"Этот вопрос нравится не всем членам НАТО": Зеленский назвал главную тему его разговоров с Байденом

17:33

Зеленский о "тайнах" Байдена: "У каждого есть свои секреты"

Реклама
17:23

Если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами, санкции "после" нам не нужны - ЗеленскийВидео

17:21

Ученые отыскали новую опасность антибиотиков для организма

17:16

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастьеВидео

17:16

Латвия планирует отправить в Украину военныхВидео

17:14

Во Франции объявили о переговорах Макрона с Зеленским после беседы с Путиным

17:00

Приметы на 30 января: что нельзя делать в день Антона и как не попасть в бедуВидео

16:51

В Республиканской партии США требуют опубликовать стенограмму разговора Байдена и ЗеленскогоВидео

16:44

Диалог Киева с "ЛДНР" и ответ РФ на "гарантии безопасности": итоги разговора Путина и Макрона

16:43

"Правительство говорит, что так лучше": в Ровно отстраняют от работы врача без COVID-сертификатаВидео

16:35

Пластиковая бабушка: 63-летняя Мадонна оголила искусственные ягодицы и пах в развратных позах

16:24

Украинцам пообещали повышение пенсий: кому и когда светят доплаты до 700 гривенВидео

16:20

"Это хороший знак": в НАТО не уверены, что Россия вторгнется в УкраинуВидео

16:05

Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

15:43

"Ночью ушел из дома и не вернулся": полиция раскрыла детали о смерти Вирчиса

15:37

Лукашенко заговорил о войне Беларуси с Украиной и назвал два условияВидео

Реклама
15:33

Путин послал военных медиков на границу с Украиной - The Wall Street Journal

15:16

Россия не атакует Украину, а НАТО не будет воевать за Киев: СМИ узнали о новой позиции АльянсаВидео

15:11

Выплаты субсидии в Украине могут приостановить: названы условияВидео

14:55

В ОП рассказали, был ли спор между Байденом и ЗеленскимВидео

14:55

Под 500 гривен за килограмм: в Украине рекордно взлетели цены на медВидео

14:46

Преследователя Златы Огневич отпустили из-под стражи без наказания - певица винит в этом судьюВидео

14:42

Гороскоп на февраль 2022 года обещает Девам неожиданные перемены и приятный сюрпризВидео

14:41

Украина изолируется от энергосистем России и Беларуси: Шмыгаль назвал срокиВидео

14:04

Количество военнообязанных и профессий сократят: в Украине изменят правила военного учета для женщинВидео

13:56

Ждать ли весну в феврале: украинцев удивили прогнозом до мартаВидео

13:53

"Вернуть Украину в лоно славянства": Лукашенко разразился громким заявлениемВидео

13:37

2022 год может быть последним для пандемии COVID-19 - ЛяшкоВидео

13:33

Когда день святого Валентина 2022: дата, история и традиции праздника

13:30

Вирчис покончил с собой: СМИ рассказали о его конфликте с Мангером

13:16

"Возможно, он не выдержал": знакомые Артемия Рябчука объяснили, почему он расстрелял 5 человекВидео

13:01

"Я вообще люблю эти повстанческие песни": Данилко признался Гордону, почему спел про БандеруВидео

13:01

Километр шагали по сугробам: на Харьковщине медики героически спасли пациента

13:00

Гороскоп на завтра, 29 января 2022: Скорпионам – удача в деньгах, Козерогам – полный провалВидео

12:59

Герой АТО, прошел Иловайск и плен: новые данные о жертвах бойни в ДнепреВидео

12:55

Вблизи границ Украины – около 130 тысяч войск РФ: в Минобороны заявили об информационных атаках

Реклама
12:18

Роман Цимбалюк. В Кремле не спешат в рай: Москва пошла на важную уступку по ДонбассуВидеоблоги

12:13

Выстрелил три раза в упор: раненая стрелком в Днепре пришла в себя и хочет разговариватьВидео

12:00

Из-за развода с мужем женщина в Киеве пыталась прыгнуть из окна с 3-летним ребенком на руках

11:58

Певец эпохи Возрождения и интернет-звезда: что зрители увидят во втором выпуске шоу Голос країни-12Видео

11:44

"Пусть приезжает": в РФ назвали условие переговоров Зеленского с ПутинымВидео

11:37

Как убрать мешки под глазами: 5 мощных средств народной аптечки

11:35

В Ухани биологи нашли в летучих мышах новый коронавирус

11:27

Угроза новой войны: Лавров объяснил, чего добивается РФ

11:18

Дефицит молока, сладостей и подорожание хлеба: как дорогой газ изменит жизнь украинцевВидео

11:09

В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойФотоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять