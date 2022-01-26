Ученые ответили, какое питание поможет "сбить" риск диабета / ua.depositphotos.com

Новое исследование показало, что поедание яиц на завтрак связано с улучшением показателей уровня сахара в крови и снижением риска диабета. Об этом сообщает специализированный журнал Nutrition Research and Practice.

"Регулярное употребление яиц может улучшить уровень глюкозы в крови натощак у людей с предиабетом или диабетом второго типа", − говорят исследователи.

В частности, исследователи обнаружили, что эффект снижения риска диабета благодаря нормализации уровня сахара в крови возникает при употреблении одного яйца в день. Заключение об этом было сделано при подведении итогов 14-летнего исследования с участием более семи тысяч взрослых человек.

"У взрослых людей, которые регулярно съедали от двух до четырех порций яиц (от четырех до восьми штук) в неделю, риск развития диабета был на 40% ниже", −говорят ученые.

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При этом исследователи констатируют, что ежедневное потребление одного крупного яйца не сопровождается какими-либо негативными изменениями в липидном профиле организма (то есть, уровень жира в крови не становится более высоким, подытожили исследователи.

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Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета.