Ученые объяснили, почему новогодние елки могут быть опасны / ua.depositphotos.com

Британские ученые предупредили об опасности живых новогодних елок. Результаты их исследования были опубликованы в издании The Sun.

По словам исследователей, содержащиеся в каждой елке аллергены и 53 вида плесени могут провоцировать у человека головные боли. Люди, которые страдают от аллергии, очень остро реагируют на запахи растений и травы. В результате появляются кашель, насморк, возможны боли в ушах.

"Группа ученых из Медицинского университета северных районов штата проанализировала вырезки с 28 рождественских елок, включая иглы и кору, различных видов", — сообщают исследователи.

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Напомним, ранее западные СМИ писали, что заболевание десен способно спровоцировать сердечные заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.

А необычный – кислый - привкус во рту может быть симптомом инфаркта.