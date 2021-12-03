Ученые объяснили, почему новогодние елки могут быть опасны

Как говорят британские исследователи, есть как минимум один вариант, при котором новогодние елки могут быть опасны для здоровья большого количества людей.
Британские ученые предупредили об опасности живых новогодних елок. Результаты их исследования были опубликованы в издании The Sun.
По словам исследователей, содержащиеся в каждой елке аллергены и 53 вида плесени могут провоцировать у человека головные боли. Люди, которые страдают от аллергии, очень остро реагируют на запахи растений и травы. В результате появляются кашель, насморк, возможны боли в ушах.
"Группа ученых из Медицинского университета северных районов штата проанализировала вырезки с 28 рождественских елок, включая иглы и кору, различных видов", — сообщают исследователи.
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Напомним, ранее западные СМИ писали, что заболевание десен способно спровоцировать сердечные заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.
А необычный – кислый - привкус во рту может быть симптомом инфаркта.