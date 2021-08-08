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Ученые обратили внимание людей на тревожный признак приближающийся смерти

8 августа 2021, 03:02

Специалисты проанализировали данные о шести тысячах добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет - и выяснили одну весьма пугающую закономерность.

Свет, конец
Ученые обратили внимание людей на признак смерти / ua.depositphotos.com

Ухудшение двигательной функции у людей старше 55 лет ‒ к примеру, трудности при вставании со стула или одевании ‒ является тревожным признаком, который указывает на скорую смерть. К такому выводу пришли ученые Франции и Великобритании, опубликовавшие результаты научного исследования в журнале The BMJ.

Специалисты проанализировали данные о шести тысячах добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет, принявших участие в исследовании Whitehall II в 1985-88 годах.

Исследователи обнаружили, что более слабая двигательная функция была связана с повышенным риском смертности: на 22% для скорости ходьбы, 15% для силы хвата и 14% для времени подъема со стула, в то время как трудности с повседневной деятельностью были связаны с повышением риска на 30%. У умерших участников показатели времени подъема со стула были хуже, чем у выживших, за 10 лет до смерти, самооценка двигательного функционирования была хуже за семь лет до смерти, а также наблюдалось больше трудностей в повседневной жизни за четыре года до смерти.

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Напомним, ранее западные СМИ писали, что заболевание десен способно спровоцировать сердечные заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.

А необычный – кислый - привкус во рту может быть симптомом инфаркта.

здоровье организм
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