Ученые назвали витамин, дефицит которого в 10 раз повышает смертность от COVID-19

Ученые из Израиля показали, как конкретные показатели влияют на течение инфекции / Фото Reuters

Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. В их эксперименте приняли участие более тысячи человек.

По словам ученых, наличие в организме инфекции может снижать уровень этого витамина. Поэтому ученые решили исследовать его показатели, которые получили от 2 недель до 2 лет к COVID-19, и сравнили их с течением болезни, пишет EurekAlert.

В результате оказалось, что дефицит витамина D является фактором риска тяжелого течения COVID-19.

С началом пандемии COVID-19 врачи стали чаще назначать его для профилактики инфекции. Все потому, что он играет важную роль в стимулировании иммунной системы.

Читайте также"Вот вам лучший рецепт реабилитации": Комаровский рассказал, что нужно сделать после коронавирусаУченые из Израиля показали, как конкретные показатели влияют на течение инфекции. В их эксперименте приняли участие 1 176 человек.

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Оказалось, что дефицитные состояния в 14 раз повышали тяжелое течение COVID-19. К тому же смертность на фоне дефицита составляла 25,6%, а при оптимальных показателях – 2,3%. Ученые подытожили, что низкий уровень витамина D способствует тяжести и смертности от COVID-19.

Стоит отметить, что по состоянию на утро субботы, 5 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 42 тысяч 553 жителей страны. В том числе заболели 4268 детей и 920 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3918 человек; летальных случаев - 185; выздоровели 9628 человек.