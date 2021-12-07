УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Ученые назвали виновника всех пандемий на Земле

7 декабря 2021, 15:58
Прослушать новость
Остановить

Эксперты анализировали пандемии, которые происходили в период с 1750 по 2020 год. 27 из 36 совпадали с увеличением или уменьшением количества солнечных пятен.

1638872157-8078.jpg
Ученые рассказали, как Солнце влияет на распространение вирусов на Земле / ua.depositphotos.com

Пандемия коронавируса - не первая и скорее всего не последняя эпидемия, которая зацепит человечество. Ученые выяснили, что возможной причиной вспышек эпидемий на Земле может быть Солнце.

Дело в том, что эпидемии совпадают с 11-летними солнечными циклами, говорится в исследовании Environmental Science and Pollution Research.

Как утверждают ученые, активность Солнца увеличивается и уменьшается с периодом, который составляет примерно 11 лет. Если сопоставить количество солнечных пятен, когда их число значительно увеличивается, со вспышками эпидемий на Земле, то они практически совпадают.

Эксперты анализировали пандемии, которые происходили в период с 1750 по 2020 год. Оказалось, что 27 из 36 мировых пандемий совпадают со значительным увеличением или уменьшением количества солнечных пятен.

Реклама

Как Солнце влияет на распространение вирусов

Когда на Солнце увеличивается количество пятен, это приводит к увеличению интенсивности солнечного ветра. Из-за этого на Земле могут происходить локальные климатические изменения. Кроме того, возможна мутация вирусов, которые и становятся причиной пандемий.

Ученые говорят о том, что могут спрогнозировать эпидемии на следующие 110 лет.

Как сообщал Главред, в начале пандемии врачи говорили, что отдых на солнце, загар и витамин D оказывают положительное влияние на иммунную систему в условиях пандемии коронавируса.

Впрочем, позже стало понятно, что летняя жара не смогла остановить COVID-19. Оказалось, что солнечный ультрафиолет оказывает умеренное сдерживающее воздействие на возбудителя коронавируса COVID-19.

Вам также может быть интересно:

viber
ученые эпидемия коронавирус вирусы пандемия коронавируса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украину заморозит до -30°: синоптик дал ледяной прогноз и назвал срокиУкраину заморозит до -30°: синоптик дал ледяной прогноз и назвал сроки Гороскоп на сегодня 5 декабря 2021: Тельцам – удачные совпадения, Стрельцам – неприятностиГороскоп на сегодня 5 декабря 2021: Тельцам – удачные совпадения, Стрельцам – неприятности "Я люблю и готова кричать на весь мир": стало известно, за кого Злата Огневич выходит замуж"Я люблю и готова кричать на весь мир": стало известно, за кого Злата Огневич выходит замуж Гороскоп на завтра 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиГороскоп на завтра 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - враги Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минутВкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минут
16:16

"Опозорилась на всю страну": Злату Огневич обвинили в самопиаре на Холостячке

15:58

Ученые назвали виновника всех пандемий на Земле

15:48

1+1 покажет новый сериал Крылья любви, главную героиню в котором озвучит известная украинская актриса Ксения МишинаВидео

15:36

Цена "борщевого набора" за год выросла почти втрое: эксперты объяснили причиныВидео

15:31

В Украине "взвинтят" цены на любимый фруктВидео

Реклама
15:29

Новый взлет коммунальных тарифов: подорожает отопление, газ и электричествоВидео

15:26

Возле Днепра завершилась "Большая стройка" яркого садика на месте бывшего пустыря

15:22

Военная атака РФ на Украину и остановка Северного потока-2: Шольц сделал предупреждение МосквеВидео

15:15

Этих диагнозов на самом деле не существует: Комаровский развенчал мифы о трех популярных болезнях

15:00

Денежная удача, крепкое здоровье и счастливые отношения: 3 знака, которым неимоверно повезет в Новый год 2022

14:59

В Киеве будут советоваться, как противодействовать наступлению РФ

14:57

Доллар штурмует новую высоту: валютный курс идет "на взлет"Видео

14:38

Горячая финалистка Танцев со звездами в купальнике засветила голые ягодицы на трескучем морозе

14:37

Двое детей подорвались на бомбе, которую смастерил их дедушка: суд поставил точку в резонансном делеВидео

14:35

В Черкасской области мужчина зверски изнасиловал 7-летнюю родственницу и снимал все на видеоВидео

14:07

Детей от пневмококка будут прививать бесплатно: Минздрав хочет дополнить календарь вакцинацииВидео

14:02

Вкуснейший печеночный торт на Новый год 2022: самый простой рецепт за 15 минут

13:59

Нападение России на Украину и "красные линии": в Кремле назвали сценарий диалога Путина с БайденомВидео

13:49

Аркадий Бабченко. Первое поражение Путина и окно возможностей для УкраиныВидеоблоги

13:44

Сбил женщину и не подпускал врачей: за полицейского в Одессе взялось ГБРВидео

Реклама
13:32

Смертельное ДТП под Черниговом: стали известны версии причин аварииВидео

13:23

Представители Марины Хлебниковой дали официальный комментарий о состоянии певицы после пожара

13:00

Гороскоп на завтра 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиВидео

12:56

В Украине могут увеличить штрафы за долги по коммуналке: подробности

12:54

Кого Байден назначит послом США в Украине: стало известно имя кандидатуры

12:53

Ударит мороз, завалит снегом: синоптик рассказала, где и когда ждать ледяной "ад"Видео

12:50

Экономический паспорт украинца: кто получит 620 тысяч от государства и куда их можно потратитьВидео

12:28

Имя, возраст, болезни и группа крови: в Днепре стали выдавать специальные браслеты с QR-кодомВидео

12:15

Подарок на Новый год 2022 для кота: чем порадовать пушистого любимца - идеи презентов

12:11

Экс-Холостяк Макс Михайлюк сбил человека в центре КиеваВидео

12:02

Сумщина собирается перевыполнить план "Большой стройки" на местных дорогах

11:40

ДТП с 19-ю погибшими и ранеными под Черниговом: выросло число жертвВидео

11:25

Средняя зарплата в Украине – до 19 тысяч гривен: в Кабмине сделали прогноз на ближайшие 3 годаВидео

11:23

Украину накроет густой туман: в каких областях ухудшится погода

11:22

"Российские ребята уедут в гробах": Резников объяснил, что нужно для отражения удара РФВидео

11:17

51-летняя Ирина Билык показала, как выглядела 30 лет назад

10:38

"Переходите на итальянский": в ресторане в Виннице клиентов якобы отказались обслуживать на украинском

10:24

"Ненавижу украинский": обругавшая таксиста пассажирка извинилась, когда увидела себя в Сети

09:58

Сердце запустилось лишь через 20 минут: украинки в Египте реанимировали утопленникаВидео

09:26

Жуткое ДТП под Черниговом: 11 погибших, много пострадавших

Реклама
09:26

Много крови и нечеловеческий крик: мусоровоз на глазах у матери раздавил 6-летнюю девочку в НежинеВидео

09:15

К чему снится собака: толкование известных сонников

09:03

После разговора с Путиным Байден позвонит Зеленскому - Офис президентаВидео

09:03

Гороскоп на сегодня 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие тратыВидео

09:00

Немецкий "светофор": чего ждать от новой коалиции в Германии?

08:49

Украинцев заставят заплатить новый налог за огород: когда и сколькоВидео

08:26

Коронавирус в Украине 7 декабря: суточное число заболевших снизилось до 8,6 тысячи

08:22

Путин - циничный прагматик и будет пугать Европу войсками, пока она не сдастсямнение

08:06

США отправят войска в Восточную Европу в случае атаки России на Украину — AFPВидео

07:56

Риск вторжения РФ: Украина просит больше вооружений, лидеры Европы выступили за переговорыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять