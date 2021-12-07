Ученые назвали виновника всех пандемий на Земле

Ученые рассказали, как Солнце влияет на распространение вирусов на Земле / ua.depositphotos.com

Пандемия коронавируса - не первая и скорее всего не последняя эпидемия, которая зацепит человечество. Ученые выяснили, что возможной причиной вспышек эпидемий на Земле может быть Солнце.

Дело в том, что эпидемии совпадают с 11-летними солнечными циклами, говорится в исследовании Environmental Science and Pollution Research.

Как утверждают ученые, активность Солнца увеличивается и уменьшается с периодом, который составляет примерно 11 лет. Если сопоставить количество солнечных пятен, когда их число значительно увеличивается, со вспышками эпидемий на Земле, то они практически совпадают.

Эксперты анализировали пандемии, которые происходили в период с 1750 по 2020 год. Оказалось, что 27 из 36 мировых пандемий совпадают со значительным увеличением или уменьшением количества солнечных пятен.

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Как Солнце влияет на распространение вирусов

Когда на Солнце увеличивается количество пятен, это приводит к увеличению интенсивности солнечного ветра. Из-за этого на Земле могут происходить локальные климатические изменения. Кроме того, возможна мутация вирусов, которые и становятся причиной пандемий.

Ученые говорят о том, что могут спрогнозировать эпидемии на следующие 110 лет.

Как сообщал Главред, в начале пандемии врачи говорили, что отдых на солнце, загар и витамин D оказывают положительное влияние на иммунную систему в условиях пандемии коронавируса.

Впрочем, позже стало понятно, что летняя жара не смогла остановить COVID-19. Оказалось, что солнечный ультрафиолет оказывает умеренное сдерживающее воздействие на возбудителя коронавируса COVID-19.

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