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Ученые назвали самый вредный для печени алкоголь

3 ноября 2021, 03:01
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Даже незначительные дозы пива могут нанести организму урон. В первую очередь, от пенного напитка страдает печень.

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Безопасной дозы пива не существует, говорят ученые / Фото ua.depositphotos.com

Один из самых любимых напитков многих мужчин оказался самым вредным для организма, хотя алкоголя в нем не так уж и много. Речь идет о пиве. Ученые утверждают, что если каждый день выпивать по две-три кружки пенного, то можно нанести серьезный урон печени.

В результате исследования ученых Медицинской школы при Университете Индианы в США был проведен эксперимент, в ходе которого добровольцам регулярно давали количество пива, которое соответствует 15 мл спирта.

Ранее считалось, что безопасная доза спирта в сутки 30-40 мл для мужчин и 20-30 для женщин. Но результаты исследования показали обратное: даже после 15 мл получаемого спирта в мозгу происходили реакции с резким высвобождением дофамина.

Это приводит к развитию привыкания и возрастанию потребности в более высокой дозе алкоголя. По словам экспертов, существует риск развития зависимости, от которой сильно страдает печень.

"Люди не считают пиво алкогольным напитком, поэтому пивной алкоголизм развивается быстрее и влечет за собой более серьезные последствия, чем распитие крепких спиртных напитков", - заявили ученые.

Еще одна причина, по которой от пива стоит воздержаться, в том, что в этом напитке содержится много канцерогенов, ведь сейчас рецепт его приготовления отличается от классического с натуральными ингредиентами.

Как сообщал Главред, ученые из Университета Глазго утверждают, что употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.

viber
ученые здоровье пиво
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