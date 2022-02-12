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Ученые назвали самый лучший хлеб для похудения

12 февраля 2022, 03:15

Диета из цельнозернового пшеничного хлеба приводит к значительному и безопасному снижению висцерального жира.

похудение, хлеб
Хлеб из цельнозерновой муки является источником растворимой клетчатки / Фото pixabay.com

Висцеральный жир - то есть жир на животе, который окружает жизненно важные органы в брюшной полости, может увеличить риск хронических осложнений. Ученые выяснили, что бороться с ним поможет простая замена хлеба.

О результатах нового исследования, в котором принимали участие 50 японцев, сообщило издание Express.

В частности, ученые выяснили, что если заменить рафинированный пшеничный хлеб на цельнозерновой пшеничный хлеб, то это поможет избавиться от жира на животе.

Во время исследования, длившегося в течение трех месяцев одной группе людей давали цельнозерновой пшеничный хлеб, а второй - рафинированный пшеничный хлеб. У группы людей, которая употребляла цельнозерновой пшеничный хлеб, наблюдалось снижение количества висцерального жира. В то время как у тех, кто ел рафинированный пшеничный хлеб, не произошло существенных изменений.

Исследователи пришли к выводу, что диета из цельнозернового пшеничного хлеба привела к значительному и безопасному снижению висцерального жира с индексом массы тела ≥ 23 кг/м2.

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Исследователи не установили, почему хлеб из цельнозерновой пшеницы способствует уменьшению жира на животе, но он является источником растворимой клетчатки. А клетчатка, в свою очередь, способствует снижению веса.

Растворимая клетчатка поглощает воду и образует гель, который помогает замедлить прохождение пищи через пищеварительную систему. Это помогает дольше сохранить чувство сытости, а значит - меньше есть.

Ученые советуют употреблять меньше обработанных сахаров и сложных углеводов. Вместо этого лучше включить в свой рацион большое количество растворимых пищевых волокон, таких как семена льна, авокадо, ежевика и брюссельская капуста.

Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить чай, который "убьет" чувство голода.

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хлеб диета похудение
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