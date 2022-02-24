Ученые назвали лучший фрукт-антидепрессант, который прекрасно улучшает настроение

Банан является лучшим фруктом-антидепрессантом / pixabay

Натуральным антидепрессантом среди фруктов, который может прекрасно улучшить настроение, являются банани.

Ученые отмечают, что в этих фруктах содержится аминокислота триптофан, которая определяет количество в организме "гормона счастья" – серотонина. Об этом сообщают эксперты Центра молекулярной диагностики.

Именно поэтому ученые советуют включить бананы в свой ежедневный рацион. Ведь это поможет повысить уровень серотонина, и, соответственно, улучшить настроение, нормализовать работу памяти и сон.

Кроме этого, в бананах содержится много нужных для организма человека полезных веществ. Например, этот фрукт содержит в себе около 11% суточной потребности организма в аскорбиновой кислоте, а также 19% суточной потребности витамина В6, который необходим для нормальной работы нервной системы.

Также бананы могут насытить организм таким необходимым для сердца, мышц и водного баланса калием. Однако слишком много калия может быть и вредным для человека, поэтому советуют есть за раз только один средний банан.

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Ранее врачи рассказали, что будет с организмом при ежедневном употреблении бананов. Они могут не только улучшить настроение, но и ускорить перистальтику кишечника, укрепить иммунитет и замедлить старение.

Также ранее Главред рассказывал, как с пользой использовать кожуру от бананов. Полезные свойства банановой мякоти неоспоримы, но о пользе кожуры мало кто знает и по привычке отправляет ее в мусорное ведро. В реальности же банановая кожура – очень полезная вещь.

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