Ученые назвали главный недостаток смарт-часов / ua.depositphotos.com

Смарт-часы могут собирать данные некорректно − в случае, если их владелец страдает от ожирения либо же имеет темный цвет кожи. Об этом сообщает специализированное издание The Verge.

Журналисты приводят в пример актуальное научное исследование специалистов Международного университета Флориды (США). В нем ученые заключили, что у людей с темным цветом кожи и повышенным уровнем жировой прослойки смарт-часы могут собирать ошибочную информацию. Медики рекомендовали производителям гаджетов более точно тестировать свои девайсы перед выпуском в продажу.

По словам автора исследования доцента Джессики Рамелла-Роман (Jessica Ramella-Roman), умные часы довольно полно отвечают потребностям людей со светлым цветом кожи и нормальным уровнем жира в организме. Эксперимент проводили с помощью популярных на рынке устройств Apple Watch 5, Fitbit Versa 2 и Polar M600. Кроме того, все девайсы базируются на фотоплетизмографии — специальном методе сбора данных о сердцебиении. Выяснилось, что богатая меланином кожа хуже пропускает свет. Также кожа людей с ожирением содержит гораздо меньше воды (и это препятствует кровотоку).

В обоих случаях все собираемые носимыми устройствами данные могут быть ошибочными. При наличии темной кожи погрешность сенсора составляла 10%, а при наличии излишней жировой прослойки — доходила до 60%.

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