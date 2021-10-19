Ученые нашли связь между заложенностью носа и лишним весом

Ученые объяснили, чем опасен насморк / Фото ua.depositphotos.com

Заложенность носа напрямую связана с лишним весом, а впоследствии это может грозить ожирением. К такому выводу пришли турецкие ученые.

Они объяснили, что насморк приводит к снижению уровня кислорода в крови человека, в результате чего в организме начинает накапливаться жир, передает издание Milliyet.

Отмечается, что это неприятное состояние приводит к затрудненному дыханию, храпу во сне и в общем отрицательно сказывается на нашем здоровье.

Если человек спит с заложенным носом, то ему приходится дышать через рот. Такой сон с открытым ртом и храпом снижает уровень кислорода, необходимого для сжигания жира. В результате этот процесс замедляется, а взамен увеличивается выделение кортизола, известного как гормон стресса. Он запускает образование жира в организме, и, соответственно, его запасы увеличиваются.

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