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Ученые нашли связь между заложенностью носа и лишним весом

19 октября 2021, 02:10
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Заложенность носа приводит к снижению уровня кислорода в крови человека, в результате чего в организме начинает накапливаться жир.

насморк, простуда, болезнь
Ученые объяснили, чем опасен насморк / Фото ua.depositphotos.com

Заложенность носа напрямую связана с лишним весом, а впоследствии это может грозить ожирением. К такому выводу пришли турецкие ученые.

Они объяснили, что насморк приводит к снижению уровня кислорода в крови человека, в результате чего в организме начинает накапливаться жир, передает издание Milliyet.

Отмечается, что это неприятное состояние приводит к затрудненному дыханию, храпу во сне и в общем отрицательно сказывается на нашем здоровье.

Если человек спит с заложенным носом, то ему приходится дышать через рот. Такой сон с открытым ртом и храпом снижает уровень кислорода, необходимого для сжигания жира. В результате этот процесс замедляется, а взамен увеличивается выделение кортизола, известного как гормон стресса. Он запускает образование жира в организме, и, соответственно, его запасы увеличиваются.

Читайте такжеКак лечить заложенный нос и лучше спать: лайфхакиКак сообщал Главред, заложенность носа является одним из признаков опасной болезни – синусита, заявил врач-отоларинголог Юрий Ульянов.

Доктор медицины Кристофер Томпсон объяснил, откуда берется насморк и как его лечить.

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