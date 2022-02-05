Ученые нашли новый способ лечения распространенного типа диабета / УНИАН

Ученые Северо-Западного университета (США) открыли метод эффективного лечения диабета первого типа с помощью иммуномодуляции. Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в журнале Nature Nanotechnology.

В новом подходе используются наноносители для модификации иммунодепрессанта под названием "рапамицин". Это позволило создать новую форму иммуносупрессии, которая направлена на определенные клетки без подавления более широких иммунных реакций.

Островки поджелудочной железы контролируют выработку инсулина при изменении уровня сахара в крови, а при диабете первого типа иммунная система организма атакует и уничтожает клетки, которые вырабатывают инсулин. Со здоровыми трансплантированными островками пациентам с диабетом первого типа могут больше не потребоваться инъекции инсулина, однако собственная иммунная система может участвовать в отторжении островков.

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Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета.