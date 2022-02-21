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Ученые нашли новый способ избавиться от лишнего веса

21 февраля 2022, 16:31
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В частности, ученые искали сигнальные молекулы, которые отвечают за подавление аллергических реакций и управляющие реакцией организма на инсулин.

Лишний вес
Ученые нашли новый способ избавиться от лишнего веса / ua.depositphotos.com

Есть белок, который, в определенных случаях, позволяет быстро избавляться от лишнего веса с помощью сальных желез. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы имени Перельмана (Университет штата Пенсильвания, США), сообщает журнал Science.

Открытие удалось сделать неожиданно. Специалисты изучали белки иммунной системы, которые связаны с развитием аллергии.

В ходе эксперимента на грызунах внимание исследователей привлек белок TSLP, который не только подавлял аллергию, но и предотвращал развитие диабета второго типа у мышей (а они сильно страдают от крайне тяжелых форм ожирения). Дальнейшие наблюдения показали, что TSLP не только снизил их невосприимчивость к инсулину, но и всерьез снизил массу тела.

За месяц эксперимента вес мышей снизился почти вдвое — с 45 до 25 граммов, что является нормой для здоровых особей. Тогда ученые провели детальный анализ воздействия белка на организм. Оказалось, что данное вещество воздействовало не на мозг грызунов либо их жировые отложения, а на сальные железы в их кожном покрове. TSLP резко повышал активность себоцитов — клетки, которые вырабатывают кожный жир. И они заставляли организм мышей постоянно транспортировать липиды из жировых отложений в сальные железы, откуда те почти сразу покидали тела грызунов.

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Напомним, ранее ученые рассказали ‒ основной мужской половой гормон тестостерон является основной причиной частой смертности мужчин от коронавируса COVID-19 по сравнению с женщинами.

Долгие клинические исследования продемонстрировали, что для мужчин, страдающих от рака предстательной железы, популярный препарат для гормональной женской терапии работает лучше, чем инъекции стандартных лекарств.

viber
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