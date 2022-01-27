Ученые нашли новый неочевидный признак смерти у пожилых людей / ua.depositphotos.com

Обостренная реакция на физическую нагрузку у людей пожилого возраста может сигнализировать о скорой смерти. Именно так считают ученые из Питтсбургского университета (США). Результаты их исследования были опубликованы в специальном медицинском журнале Gerontology.

Эпидемиологи и генетики закончили свое долгое исследование, которое позволяет предсказать риск смерти по уровню утомляемости. Состояние истощенности после разных видов нагрузки оценивали при помощи новой Питтсбургской шкалы усталости. Всего в эксперименте поучаствовали более двух тысяч человек старше 60 лет.

При подсчете результатов ученые учли множество дополнительных факторов, которые влияют на смертность – к примеру, склонность к депрессии, неизлечимое заболевание, возраст и пол испытуемых. В конечном итоге выяснилось, что участники, которые набрали в тестировании от 25 баллов по шкале усталости, в 2,3 раза чаще умирали спустя 2,7 года.

Доцент Нэнси Глинн, ведущий автор работы, отметила, что для снижения риска смертности пожилым необходимо сохранять хотя бы небольшой уровень физических нагрузок. Просто чтобы избежать переутомления и поддерживать организм в тонусе.

"Один из лучших способов увеличить физическую активность — а значит, просто больше двигаться, — это поставить перед собой достижимые цели и начать выполнять привычные действия, такие как регулярные прогулки или тренировки по расписанию", — подытожила она.

Реклама

Читайте такжеВ Черкасской области девушка до смерти забила отчима своей подруги

Напомним, ранее западные СМИ писали, что заболевание десен способно спровоцировать сердечные заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.

А необычный – кислый - привкус во рту может быть симптомом инфаркта.